El 2026 promete ser un gran año para los fanáticos del universo de “Game of Thrones”. No solo por el estreno de la tercera temporada de “House of the Dragon”, también por la precuela “A Knight of the Seven Kingdoms” (“El caballero de los siete reinos” en español). Esta nueva producción de HBO es la tercera serie de la franquicia “Canción de hielo y fuego” de George RR. Martin y que se basa en sus novelas cortas “Cuentos de Dunk y Egg”. ¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrenarán?

Antes del estreno de la primera entrega, la serie creada por Ira Parker y George R. R. Martin fue renovada para una segunda temporada, lo que sin duda es una promesa de que cautivará a la audiencia como sus predecesoras. “Es una adaptación tan fiel como cualquier persona razonable podría desear (y ya saben lo increíblemente razonable que soy en ese tema)”, adelantó Martin en su blog.

Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro, “A Knight of the Seven Kingdoms” sigue a dos héroes improbables que vagaban por Poniente, un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. El elenco lo conforman Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings y Sam Spruell.

Peter Claffey interpreta a Duncan el "Alto" y Dexter Sol Ansell interpreta a Aegon "Egg" Targaryen en una escena de la serie "A Knight of the Seven Kingdoms" (Foto: HBO)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

El primer episodio de “A Knight of the Seven Kingdoms” se estrenará el domingo 18 de enero de 2026 a las 22:00 ET/PT en HBO. El episodio también se emitirá en simultáneo en HBO Max. Cada semana se lanzará un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver la nueva precuela de “Game of Thrones” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

La primera temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms”, que cuenta con George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”

Episodio 1: The Hedge Knight: 18 de enero de 2026

Episodio 2: 26 de enero de 2026

Episodio 3: 2 de febrero de 2026

Episodio 4: 9 de febrero de 2026

Episodio 5: 16 de febrero de 2026

Episodio 6: 23 de febrero de 2026

TRÁILER DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”

¿DE QUÉ TRATA “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO, “A Knight of the Seven Kingdoms” se ambienta “en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”.

Los avances presentan a Dunk, un caballero que lidia con sus nuevas responsabilidades, asimismo, a un niño llamado Egg, que le pide ser su escudero. En otro momento, Dunk se enfrenta al príncipe Aerion “Brightflame” Targaryen.

“Creo que los fanáticos serán recompensados ​​con otra gran serie en la gran Canción de hielo y fuego”, señaló el productor Condal a Entertainment Weekly.

ACTORES Y PERSONAJES DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”

Peter Claffey como Ser Duncan the Tall / “Dunk”

Dexter Sol Ansell como el príncipe Aegon Targaryen / “Egg”

Finn Bennett como el príncipe Aerion “Brightflame” Targaryen

Bertie Carvel como el príncipe Baelor “Breakspear” Targaryen

Tanzyn Crawford como Tanselle

Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon

Sam Spruell como el príncipe Maekar Targaryen

Ross Anderson como Ser Humfrey Hardyng

Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway

Henry Ashton como el príncipe Daeron “The Drunken” Targaryen

Youssef Kerkour como Steely Pate

Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion

Shaun Thomas como Raymun Fossoway

Tom Vaughan-Lawlor como Plummer

Steve Wall como Lord Leo “Longthorn” Tyrell

Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree

Finn Bennett asume el rol del príncipe Aerion "Brightflame" Targaryen en la serie precuela "A Knight of the Seven Kingdoms" (Foto: HBO)

