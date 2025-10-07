Mientras esperan la nueva temporada de “House of the Dragon”, los fanáticos del universo de “Game of Thrones” (“Juego de tronos” en español) tenían la esperanza de disfrutar de “A Knight of the Seven Kingdoms” (“Un caballero de los Siete Reinos”), ya que al algún momento, George RR. Martin, el autor de la franquicia “Canción de hielo y fuego”, indicó que se estrenaría a finales de 2025. Sin embargo, durante la presentación de los upfronts de Warner Bros. Discovery, se proyectó un tráiler que terminaba con “2026”.

Poco después, Casey Bloys, director ejecutivo de contenido de HBO, confirmó que “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” se estrenaría en “invierno”. Entonces, ¿cuándo se estrenará la precuela que se basa en las novelas cortas “Cuentos de Dunk y Egg”?

FECHA DE ESTRENO DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”

“A Knight of the Seven Kingdoms”, que cuenta con el showrunner de “House of the Dragon”, Ryan Condal, Owen Harris, Sarah Bradshaw y Vince Gerardis como productores ejecutivos, se estrenará en enero de 2026 en HBO Max.

Aún no se ha anunciado la fecha exacta, pero HBO compartió un afiche en el que aparecen Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero, Egg (Dexter Sol Ansell) acompañados del eslogan: “Un cuento fantástico que se convirtió en leyenda”.

Peter Claffey asume el rol de Dunk / Duncan el Alto en la serie precuela "A Knight of the Seven Kingdoms", creada por George R. R. Martin (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, en “A Knight of the Seven Kingdoms”, “un siglo antes de los eventos de ‘Game of Thrones’, dos héroes improbables vagaban por Poniente... un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg.

Ambientado en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”.

“Es una adaptación tan fiel como cualquier persona razonable podría desear (y ya saben lo increíblemente razonable que soy en ese tema)”, escribió George RR. Martin en su blog. “Me han dicho que la serie se estrenará a finales de este año. No sabría decir cuándo. Quizás en otoño. Espero que les guste la serie tanto como a mí.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”

Peter Claffey como Dunk / Duncan el Alto

Dexter Sol Ansell como Egg / Aegon Targaryen

Finn Bennett como Aerion Targaryen

Bertie Carvel como Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford como Tanselle

Daniel Ings como Lyonel Baratheon

Sam Spruell como Maekar Targaryen

Ross Anderson como Humfrey Hardyng

Edward Ashley como Steffon Fossoway

Henry Ashton como Daeron “El Borracho” Targaryen

Youssef Kerkour como Steely Pate

Daniel Monks como Manfred Dondarrion

Shaun Thomas como Raymun Fossoway

Tom Vaughan-Lawlor como Plummer

Steve Wall como Leo Tyrell

Danny Webb como Arlan de Pennytree

Dexter Sol Ansell asume el papel de Egg en "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", drama creado por George R. R. Martin (Foto: HBO Max)

