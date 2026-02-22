Si ya te enganchaste con la aclamada serie de fantasía y aventuras “A Knight of the Seven Kingdoms” (en español: “El caballero de los Siete Reinos”) en HBO Max, probablemente estés pensando en lo mismo que todos los espectadores de esta adaptación de la saga literaria “Tales of Dunk and Egg” de George R. R. Martin: ¿la historia se queda en su primera entrega o la producción tiene algo más bajo la manga? Pues, en las siguientes líneas, te revelo si habrá o no temporada 2 del show televisivo. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción está ambientada unas décadas antes de los hechos de “Game of Thrones”.

Así, sigue a Ser Duncan “Dunk” El Alto (Peter Claffey), un caballero errante de origen humilde, y a su joven escudero, el príncipe Aegon “Egg” Targaryen (Dexter Sol Ansell).

Todo esto mientras recorren los Siete Reinos y se cruzan con casas como los Baratheon y Targaryen en torneos, conflictos locales y juegos de poder.

“A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2 EN HBO MAX?

Para alegría de los fans, la respuesta corta es SÍ : la serie ya tiene confirmada una temporada 2 por parte de HBO.

Y es que la cadena dio luz verde a la segunda entrega en noviembre del 2025, incluso antes del estreno oficial del show en enero del 2026.

Esto significa que la producción pudo enlazar el trabajo entre ambas tandas de episodios sin largos vacíos creativos.

En esa misma línea, el showrunner Ira Parker ha comentado que el equipo ya trabaja en escenas de la nueva temporada y que los directores están viendo material en proceso, lo que indica un desarrollo avanzado de la continuación.

¿QUÉ HISTORIA ADAPTARÁ LA TEMPORADA 2 DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

Tal como te puedes imaginar, la segunda temporada abordará “The Sworn Sword” (“La espada leal“), la segunda novela corta de la saga “Tales of Dunk and Egg”.

En una entrevista concedida a AV Club, Ira Parker explicó que esta parte de la serie se sitúa aproximadamente un año y medio después de los eventos de “The Hedge Knight” y que introduce a figuras clave de la historia.

“Ahora estamos entrando en ‘The Sworn Sword’, que es mi novela corta favorita en muchos sentidos, con Rohanne Webber o la Viuda Roja, Ser Bennis y Ser Eustace, que son personajes clásicos. No puedo decir mucho, pero contamos con tres actores absolutamente brillantes para interpretar estos papeles. Estoy emocionado”, señaló.

“Ahora estamos montando algunas escenas y los directores están viendo algunas de ellas, así que es agradable ver cómo [la segunda temporada] va tomando forma poco a poco. Que la serie se estrene al mismo tiempo que trabajamos en ella ha sido una bendición en muchos sentidos. Te permite hacer lo que hace Dunk, dar un paso tras otro para centrarte en el trabajo en lugar de centrarte solo en la respuesta”, agregó.

¿CUÁNDO PODRÍA ESTRENARSE LA TEMPORADA 2 DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

Hasta el momento, no se ha revelado una fecha exacta ni un mes de estreno para la temporada 2 de “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Sin embargo, el CEO de HBO, Casey Bloys, ha señalado en presentaciones para la prensa que la cadena trabaja con la ventana del 2027 como horizonte para el regreso de la serie.

Y tú, ¿ya quieres disfrutar de los nuevos episodios?

