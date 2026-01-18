Lo que tanto deseaban los amantes del universo creado por George R.R. Martin ya está aquí: el regreso a las pantallas de otra de sus fascinantes historias, ahora con la precuela “A Knight of the Seven Kingdoms” (en español: “El caballero de los siete reinos”). Esta producción es la tercera serie del universo “Canción de hielo y fuego” y se basa en las novelas cortas “Cuentos de Dunk y Egg”. Como la nueva serie de HBO promete atraparnos con su trama hasta el final, te contamos en qué lugar de la cronología de la franquicia “Game of Thrones” se sitúa exactamente. Vale precisar que esta propuesta se aleja del espectáculo de dragones y batallas épicas para centrarse en una narrativa más íntima, que sigue a un caballero errante y su joven escudero.

¿DÓNDE SE UBICA “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS” DENTRO DE LA CRONOLOGÍA DE LA FRANQUICIA “GAME OF THRONES”?

En la cronología de la franquicia, “A Knight of the Seven Kingdoms” se ubica unos 90 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y después de “House of the Dragon”. Pero en qué momento exactamente.

En la línea temporal, la historia de “El caballero de los siete reinos” transcurre alrededor del año 209 d.C. (después de la Conquista de Aegon I), durante el reinado de Aerys I Targaryen y en una etapa relativamente pacífica para los Siete Reinos. Recordemos que “Game of Thrones” comenzó el año 298 d.C., de modo que la precuela se sitúa aproximadamente un siglo antes de la serie original, publica Screen Rant.

Para entender mejor el timeline, expliquemos brevemente la cronología de la franquicia “Juego de Tronos”, que se basa en la estructura del “Mundo del Hielo y Fuego”. Así tenemos:

Año 1 d.C. Fue el año en que Aegon Targaryen conquistó los Siete Reinos.

Fue el año en que Aegon Targaryen conquistó los Siete Reinos. Año 101 d.C. El rey Jaehaerys elige a Viserys I como su heredero tras convocar un Gran Consejo (lo vemos al inicio de la Casa del Dragón en un flashback).

El rey Jaehaerys elige a Viserys I como su heredero tras convocar un Gran Consejo (lo vemos al inicio de la Casa del Dragón en un flashback). Año 129 d.C. Inicia la Danza de los Dragones y la Guerra Civil Targaryen.

Inicia la Danza de los Dragones y la Guerra Civil Targaryen. Año 131 d.C. Esta guerra finaliza.

Esta guerra finaliza. Año 209 d.C. Ocurren los acontecimientos de “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Año 297 d.C. Es el prólogo de “Game of Thrones”.

“A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS” INICIA EN EL AÑO 209 D.C.

Tal como lo mencionamos líneas arriba, “El Caballero de los Siete Reinos” comienza en el año 209 d.C., un período de relativa paz en Poniente. Aquí aparece Ser Duncan el Alto recorriendo Poniente en la era gobernada por Aerys I Targaryen.

Con la esperanza de ganar dinero, se inscribe en un torneo en la Pradera de Vado Ceniza. Pese a que iba a solo, se une a él Egg, quien se convierte en su escudero. Se trata de un chico de corta edad, pero su actitud y comportamiento mal educado convencen al protagonista. Así es la primera temporada.

La segunda entrega de esta precuela se espera que adapte “La Espada Jurada”, que se ambienta un año y medio después (aproximadamente entre 210-211 d.C.). Y la tercera temporada adaptará “El Caballero Misterioso”, ubicado en el año 212 d.C.

