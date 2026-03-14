Consulta los horarios para ver los Premios Oscar 2026 en vivo y en directo, este domingo 15 de marzo, desde México, Estados Unidos y España. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los horarios para ver los Premios Oscar 2026 en vivo y en directo, este domingo 15 de marzo, desde México, Estados Unidos y España. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
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Este domingo 15 de marzo, se vivirá una nueva edición de la ceremonia más importante del cine: los Premios Óscar 2026. El Dolby Theatre de Los Angeles, California, en los Estados Unidos, será el escenario de esta premiación, donde se reunirán los mejores actores, directores y actrices, entre otros personajes, para reconocer a lo mejor del séptimo arte. A continuación, te cuento cuáles son los horarios para ver el evento desde México, Estados Unidos y España.

La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. (Foto: AFP)
La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. (Foto: AFP)

¿A qué hora empiezan los Premios Óscar 2026 EN VIVO desde México, España y Estados Unidos?

Este domingo 15 de marzo, los Premios Óscar 2026 EN VIVO se podrán seguir desde México, España, Estados Unidos y diferentes partes de Latinoamérica. Aquí te dejo con los horarios para que puedas ver la gala minuto a minuto, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Angeles, California.

  • Hora México: 17:00 horas CDMX
  • Hora Estados Unidos: 19:00 Tiempo del Este o 16:00 Tiempo del Pacífico
  • Hora España: 12:00 a.m. del lunes 16

Cabe destacar que la alfombra roja va a iniciar dos horas antes, pero en TV se vivirá con una hora de anticipación. Ten en cuenta este detalle si quieres ver el desfile de los principales actores, actrices y directores, entre otros personajes invitados, a este importante evento que premia a lo mejor del cine mundial.

Horarios de los Premios Óscar 2026 en el resto del mundo

PaísHorario
Argentina20:00 horas
Chile20:00 horas
Colombia18:00 horas
Ecuador18:00 horas
Guatemala17:00 horas
Nicaragua17:00 horas
Costa Rica17:00 horas
El Salvador17:00 horas
Panamá18:00 horas
Cuba18:00 horas
República Dominicana19:00 horas
Puerto Rico19:00 horas
Uruguay20:00 horas
Venezuela19:00 horas
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