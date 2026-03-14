Este domingo 15 de marzo, se vivirá una nueva edición de la ceremonia más importante del cine: los Premios Óscar 2026. El Dolby Theatre de Los Angeles, California, en los Estados Unidos, será el escenario de esta premiación, donde se reunirán los mejores actores, directores y actrices, entre otros personajes, para reconocer a lo mejor del séptimo arte. A continuación, te cuento cuáles son los horarios para ver el evento desde México, Estados Unidos y España.
¿A qué hora empiezan los Premios Óscar 2026 EN VIVO desde México, España y Estados Unidos?
Este domingo 15 de marzo, los Premios Óscar 2026 EN VIVO se podrán seguir desde México, España, Estados Unidos y diferentes partes de Latinoamérica. Aquí te dejo con los horarios para que puedas ver la gala minuto a minuto, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Angeles, California.
- Hora México: 17:00 horas CDMX
- Hora Estados Unidos: 19:00 Tiempo del Este o 16:00 Tiempo del Pacífico
- Hora España: 12:00 a.m. del lunes 16
Cabe destacar que la alfombra roja va a iniciar dos horas antes, pero en TV se vivirá con una hora de anticipación. Ten en cuenta este detalle si quieres ver el desfile de los principales actores, actrices y directores, entre otros personajes invitados, a este importante evento que premia a lo mejor del cine mundial.
Horarios de los Premios Óscar 2026 en el resto del mundo
|País
|Horario
|Argentina
|20:00 horas
|Chile
|20:00 horas
|Colombia
|18:00 horas
|Ecuador
|18:00 horas
|Guatemala
|17:00 horas
|Nicaragua
|17:00 horas
|Costa Rica
|17:00 horas
|El Salvador
|17:00 horas
|Panamá
|18:00 horas
|Cuba
|18:00 horas
|República Dominicana
|19:00 horas
|Puerto Rico
|19:00 horas
|Uruguay
|20:00 horas
|Venezuela
|19:00 horas