El último episodio de la segunda temporada de “The Last of Us” se estrena este domingo 25 de mayo de 2025 en las pantallas del servicio streaming de MAX en los Estados Unidos, México, España y el resto de países del mundo. ¿Quieres saber la hora exacta para verlo? Te contamos todos los horarios confirmados, según el país donde te encuentres, y, no te preocupes, aquí no daremos ningún SPOILER.

La exitosa serie de HBO, inspirada en el videojuego de terror y aventuras de Naughty Dog y PlayStation 3, nos revelará el desenlace de la historia entre Ellie (Bella Ramsey) y Joel Miller (Pedro Pascal).

Según el portal de IMDb, el capítulo 7 que lleva el nombre ‘Every Last One of Them’ (“Cada una de ellas” en español) tendrá 50 minutos de duración.

Asimismo, hay expectativa por saber si el episodio final de “The Last of Us” pueda superar el récord de audiencia que logró durante su estreno en abril del presente año: 5.3 millones de espectadores.

Aclamada por el público y la critica especializada, “The Last of Us” se perfila para encabezar importantes nominaciones en los próximos Premios Emmy, Globos de Oro, entre otros.

¿A qué hora ver estreno del capítulo final de “The Last of US”? Horarios del episodio 7 de la temporada 2

En los Estados Unidos, el estreno del capítulo 7 de “The Last of US” se dará a partir de las 9 pm ET (6 pm PT) del domingo 25 de mayo de 2025; mientras que en México se podrá ver desde las 19:00 horas del Tiempo de Centro.

Si te encuentras en España, tendrás que madrugar el lunes 26 de mayo para seguir el episodio final de la serie a partir de las 03:00 del horario peninsular (02:00 en Islas Canarias).

Lista de horarios

En Estados Unidos

9 pm ET

8 pm CT

7 pm MT

6 pm PT

En otros países del mundo

19:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, Chile, Bolivia, Cuba, Canadá y República Dominicana

22:00 horas Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

02:00 del lunes 26 de mayo en Reino Unido e Irlanda

03:00 del lunes 26 de mayo en España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver el capítulo 7 de “The Last o Us” 2?

El estreno del episodio final de “The Last of Us” en todos los países del mundo se verá en plataforma online de MAX. Sin embargo, también cuenta con la opción seguirlo por el canal de HBO en tu cableoperador de preferencia.

Todos los capítulos de la temporada 2 de “The Last of Us”

Capítulo 1 (‘Future Days’): 13 de abril de 2025 YA DISPONIBLE

Capítulo 2: (‘Through the Valley’) 20 de abril de 2025 YA DISPONIBLE

Capítulo 3 (‘Something’s Got a Hold on Me’): 27 de abril de 2025 YA DISPONIBLE

Capítulo 4 (‘Secrets’): 4 de mayo de 2025 YA DISPONIBLE

Capítulo 5 (‘Wolves’): 11 de mayo de 2025 YA DISPONIBLE

Capítulo 6 (‘Scars’): 18 de mayo de 2025 A DISPONIBLE

Capítulo 7 (‘Every Last One of Them’): 25 de mayo de 2025