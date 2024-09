“Abbott Elementary” es una encantadora serie de ABC que forma parte de la terna de nominadas a Mejor Serie de Comedia en los Emmys 2024 y, por supuesto, en otras categorías importantes. Así, con 7 nominaciones en la ceremonia principal, este falso documental al estilo “The Office” busca volver a hacer historia en la gala gracias a su tercera temporada. ¿Te gustaría saber más sobre esta producción centrada en el lado secreto de algunos divertidos maestros estadounidenses? Pues, esta nota es para ti.

Resulta que, en los Emmys del 2023, Quinta Brunson hizo historia como la primera mujer negra en ganar como Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia desde 1981, año en el que Isabel Sanford se llevó la estatuilla por “The Jeffersons”.

Ahora, en el 2024, la intérprete que le da vida a la protagonista Janine Teagues espera ser la única artista negra en ganar la categoría dos veces consecutivas.

Sin embargo, no será fácil, pues compite contra talentos de la talla de Ayo Edebiri (”The Bear”), Selena Gomez (“Only Murders in the Building”), Maya Rudolph (”Loot”), Jean Smart (“Hacks”) y Kristen Wiig (”Palm Royale”).

Quinta Brunson interpreta a Janine Teagues, la entusiasta maestra de segundo grado de "Abbott Elementary" (Foto: ABC)

Asimismo, las otras categorías en las que “Abbott Elementary” consiguió nominación en la ceremonia principal son:

Mejor Serie de Comedia

Mejor actor de reparto en Serie de Comedia (Tyler James Williams)

Mejor actriz de reparto en Serie de Comedia (Sheryl Lee Ralph)

Mejor actriz de reparto en Serie de Comedia (Janelle James)

Mejor dirección en Serie de Comedia (Randall Einhorn)

Mejor guion en Serie de Comedia (Quinta Brunson)

¿DE QUÉ TRATA “ABBOTT ELEMENTARY”?

Con el estilo de falso documental tan característico en series como “The Office” y “Modern Family”, “Abbott Elementary” sigue a un grupo de profesores dedicados y apasionados mientras navegan por el sistema de escuelas públicas de Filadelfia.

A pesar de las dificultades que tienen, ellos están decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito en la vida, y aunque estos increíbles servidores públicos puedan tener inferioridad numérica y de fondos, aman lo que hacen, aún si no aman la actitud menos que estelar del distrito escolar hacia la educación de los niños.

MIRA EL TRÁILER DE “ABBOTT ELEMENTARY”

¿CÓMO VER “ABBOTT ELEMENTARY”?

En Latinoamérica y España, todas las temporadas de “Abbott Elementary” están disponibles a través de Disney Plus. Entonces, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

En Estados Unidos, la producción está incluida en el catálogo de Hulu.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ABBOTT ELEMENTARY”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Abbott Elementary”:

Quinta Brunson como Janine Teagues

Tyler James Williams como Gregory Eddie

Janelle James como Ava Coleman

Lisa Ann Walter como Melissa Schemmenti

Chris Perfetti como Jacob Hill

Sheryl Lee Ralph como Barbara Howard

William Stanford Davis como Mr. Johnson

El póster de la temporada 3 de la serie "Abbott Elementary" (Foto: ABC)