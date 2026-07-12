Si todavía no has visto la comedia que hizo reír a media España en las salas de cine este 2026, ahora es un buen momento para prestarle atención. Y es que “Abuela tremenda” (en inglés: “My Amazing Grandma”) está a punto de dar el salto de la pantalla grande al streaming, y todo indica que buscaría repetir en Netflix el fenómeno que ya generó en los cines. Así, si quieres saber de qué trata exactamente la producción, quiénes la protagonizan y, sobre todo, cuándo podrás disfrutarla en la comodidad de tu casa, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta marca el debut en los largometrajes de su directora, Ana Vázquez, quien previamente había trabajado en series como “Olympo” y “Ayla y los Mirror”.

De esta manera, se presenta como una comedia pensada para disfrutarse en familia, con ese tono de enredo generacional que suele funcionar en los públicos de todas las edades.

¿DE QUÉ TRATA “ABUELA TREMENDA”?

“Abuela tremenda” narra la historia de Toñi (Elena Irureta), una abuela nada convencional que se muestra como un torbellino imprevisible que se mete siempre en algún lío.

Su hija Daniela (Toni Acosta), por su parte, intenta mantener el orden en su vida de ejecutiva, mientras que su nieta Alexia (Carla Pastor) adora a nuestra protagonista.

Así, el conflicto arranca cuando Daniela decide llevar a Alexia a un retiro rural organizado por su empresa.

Entonces, Toñi, decidida a no perder tiempo con su nieta, se presenta ahí con su propia caravana y termina poniendo patas arriba los planes de todos.

Es decir, se trata de una comedia sobre tres generaciones de mujeres que ven la vida de maneras distintas y que, entre líos y malentendidos, terminan encontrando un punto de conexión.

MIRA EL TRÁILER DE “ABUELA TREMENDA”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “ABUELA TREMENDA”?

Además del trío protagónico formado por Elena Irureta (Toñi), Toni Acosta (Daniela) y Carla Pastor (Alexia), la película suma en el reparto a:

Carlos Serrano

Santiago Alverú

Gorka Aguinagalde

Kandido Uranga

Esperanza Elipe

Ramón Ibarra

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ABUELA TREMENDA” EN NETFLIX?

“Abuela tremenda” llegó primero a los cines de España el pasado 1 de enero del 2026, distribuida por Buena Vista International.

Y, de acuerdo con los datos de taquilla difundidos por el Ministerio de Cultura de España, la cinta recaudó más de 3 millones de euros y convocó a más de 440 mil espectadores en salas, cifras que la ubicaron entre las producciones españolas más vistas del año.

Ahora, Netflix estrenará el filme el viernes 17 de julio del 2026.

Y tú, ¿ya estás listo para verlo?

La película española "Abuela tremenda" es una comedia familiar dirigida por Ana Vázquez (Foto: Kowalski Films / Atresmedia Cine / Feelgood Media)

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