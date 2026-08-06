Debido a su labor como fiscal en Seúl, Go Eun-sae (Ha Young) es víctima de atentado en “Acaramelados” (“Our Sticky Love” en inglés y “Ireon Yeot Gateun Sarang” en su idioma original), la nueva serie surcoreana de Netflix. Aunque logra sobrevivir, pierde la memoria, algo que un amigo aprovecha para dejarla en un pueblo pequeño bajo la protección de Jang Tae-ha ( Jung Hae-in ), un exboxeador que trabaja como entrenador y que se hace pasar por su novio. Por supuesto, ella tiene muchas dudas sobre esa vida que no recuerda. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

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Esta comedia romántica dirigida por Kim Jang-han a partir del guion de Mo Ji-hye tiene doce episodios, que se grabaron desde el 10 de abril de 2025 en lugares emblemáticos de Dangjin, como el estanque Myeoncheo Goljeongji y el Museo de Arte Ami. Además, promete una experiencia muy entretenida y conmovedora, gracias a la irresistible química entre sus protagonistas y su encanto nostálgico.

“Acaramelados”, producida por la compañía Studio S, cuenta con un elenco conformado por Ha Young, Heo Sung-tae, Lee Jae-won, Lee Jun-young, Seo Jung-yeon, Jeon Bae-soo, Heo Sung-tae, Kim Young-ok, Jang Hye-jin, entre otros. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ACARAMELADOS”

1. Jung Hae-in como Jang Tae-ha

Jung Hae-in, que participó en “While You Were Sleeping”, “Prison Playbook”, “Something in the Rain”, “One Spring Night”, “Snowdrop”, “Love Next Door”, “Tune in for Love”, “Start-Up” y “I, the Executioner”, interpreta a Jang Tae-ha, un excampeón juvenil de boxeo que trabaja como entrenador en un pueblo pequeño. Se hace pasar por el novio de una fiscal amnésica para protegerla de una organización criminal.

Jung Hae-in asume el papel de Jang Tae-ha en la serie surcoreana "Acaramelados". El exboxeador miente para proteger a la fiscal (Foto: Netflix)

2. Ha Young como Go Eun-sae

Ha Young, que fue parte de “Doctor Prisoner”, “Soul Mechanic”; “Private Lives”, “Royal Secret Agent”, “Now, We Are Breaking Up”, “Extraordinary Attorney Woo”, “The Good Detective”, “Doona!”, “Boyfriend on Demand Lee Ji-yeon”, “Bloodhounds” y “Teach You a Lesson”, da vida a Go Eun-sae, una ambiciosa fiscal anticorrupción que sufre de amnesia y que está peligro.

Ha Young interpreta a Go Eun-sae, una fiscal que pierde la memoria tras un accidente, en la serie surcoreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)

3. Heo Sung-tae como Baek Sang-gil

Heo Sung-tae, que alcanzó la fama en Corea del Sur con la película “The Age of Shadows” y obtuvo reconocimiento internacional por su papel en la primera temporada de “Squid Game”, asume el papel de Baek Sang-gil, un despiadado jefe de un sindicato del crimen.

Heo Sung-tae es el encargado de dar vida a Baek Sang-gil el jefe de la mafia, en la serie surcoreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)

4. Lee Jae-won como An Ki-jun

Lee Jae-won, que participó en “Gaksital”, “The Full Sun”, “Legend of the Blue Sea”, “Stranger”, “Tukabseu”, “Untouchable”, “Kill It”, “Dr. Brain”, “Welcome to Samdalri” y “Perfect Crown”, interpreta a An Ki-jun en “Our Sticky Love”. Se trata de un neuropsiquiatra y compañero de clase de Tae-ha en la escuela secundaria.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Our Sticky Love”:

Lee Jun-young

Seo Jung-yeon como Do Jeong-hwa

Jeon Bae-soo como Hong Do Yeop

Heo Sung-tae como Baek Sang Gil

Kim Young-ok como Go Yeon-hong

Jang Hye-jin como Paeng Hee-ja

Cha Cheong-hwa como Jo Maeng Suk

Kim Mi-hwa como Na Geum Hyang

Choi Yu-ju como Min Su Ji

¿DE QUÉ TRATA “ACARAMELADOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Our Sticky Love’ narra la historia de Go Eun-sae (Ha Young), una fiscal que perdió la memoria, y Jang Tae-ha (Jung Hae In), un entrenador de boxeo que aparece en su cama afirmando ser su novio. Sin recordar nada de su pasado, sin forma de demostrar quién es y con solo este desconocido como pista, Eun-sae termina viviendo con él y se ve envuelta en una nueva vida inesperada, y en un romance aún más inesperado”.

¿CÓMO VER “ACARAMELADOS”?

“Acaramelados” se estrenará el viernes 7 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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