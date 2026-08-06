Ha Young asume el papel de Go Eun-sae y Jung Hae-in asume el papel de Jang Tae-ha en la serie surcoreana "Acaramelados", que se estrena el 7 de agosto (Foto: Netflix)
Ha Young asume el papel de Go Eun-sae y Jung Hae-in asume el papel de Jang Tae-ha en la serie surcoreana "Acaramelados", que se estrena el 7 de agosto (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Debido a su labor como fiscal en Seúl, Go Eun-sae (Ha Young) es víctima de atentado en “” (“Our Sticky Love” en inglés y “Ireon Yeot Gateun Sarang” en su idioma original), la nueva . Aunque logra sobrevivir, pierde la memoria, algo que un amigo aprovecha para dejarla en un pueblo pequeño bajo la protección de Jang Tae-ha ( Jung Hae-in ), un exboxeador que trabaja como entrenador y que se hace pasar por su novio. Por supuesto, ella tiene muchas dudas sobre esa vida que no recuerda. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Mira también:

Esta comedia romántica dirigida por Kim Jang-han a partir del guion de Mo Ji-hye tiene doce episodios, que se grabaron desde el 10 de abril de 2025 en lugares emblemáticos de Dangjin, como el estanque Myeoncheo Goljeongji y el Museo de Arte Ami. Además, promete una experiencia muy entretenida y conmovedora, gracias a la irresistible química entre sus protagonistas y su encanto nostálgico.

”, producida por la compañía Studio S, cuenta con un elenco conformado por Ha Young, Heo Sung-tae, Lee Jae-won, Lee Jun-young, Seo Jung-yeon, Jeon Bae-soo, Heo Sung-tae, Kim Young-ok, Jang Hye-jin, entre otros. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ACARAMELADOS”

1. Jung Hae-in como Jang Tae-ha

Jung Hae-in, que participó en “While You Were Sleeping”, “Prison Playbook”, “Something in the Rain”, “One Spring Night”, “Snowdrop”, “Love Next Door”, “Tune in for Love”, “Start-Up” y “I, the Executioner”, interpreta a Jang Tae-ha, un excampeón juvenil de boxeo que trabaja como entrenador en un pueblo pequeño. Se hace pasar por el novio de una fiscal amnésica para protegerla de una organización criminal.

Jung Hae-in asume el papel de Jang Tae-ha en la serie surcoreana "Acaramelados". El exboxeador miente para proteger a la fiscal (Foto: Netflix)
Jung Hae-in asume el papel de Jang Tae-ha en la serie surcoreana "Acaramelados". El exboxeador miente para proteger a la fiscal (Foto: Netflix)

2. Ha Young como Go Eun-sae

Ha Young, que fue parte de “Doctor Prisoner”, “Soul Mechanic”; “Private Lives”, “Royal Secret Agent”, “Now, We Are Breaking Up”, “Extraordinary Attorney Woo”, “The Good Detective”, “Doona!”, “Boyfriend on Demand Lee Ji-yeon”, “Bloodhounds” y “Teach You a Lesson”, da vida a Go Eun-sae, una ambiciosa fiscal anticorrupción que sufre de amnesia y que está peligro.

Ha Young interpreta a Go Eun-sae, una fiscal que pierde la memoria tras un accidente, en la serie surcoreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)
Ha Young interpreta a Go Eun-sae, una fiscal que pierde la memoria tras un accidente, en la serie surcoreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)

3. Heo Sung-tae como Baek Sang-gil

Heo Sung-tae, que alcanzó la fama en Corea del Sur con la película “The Age of Shadows” y obtuvo reconocimiento internacional por su papel en la primera temporada de “Squid Game”, asume el papel de Baek Sang-gil, un despiadado jefe de un sindicato del crimen.

Heo Sung-tae es el encargado de dar vida a Baek Sang-gil el jefe de la mafia, en la serie surcoreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)
Heo Sung-tae es el encargado de dar vida a Baek Sang-gil el jefe de la mafia, en la serie surcoreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)

4. Lee Jae-won como An Ki-jun

Lee Jae-won, que participó en “Gaksital”, “The Full Sun”, “Legend of the Blue Sea”, “Stranger”, “Tukabseu”, “Untouchable”, “Kill It”, “Dr. Brain”, “Welcome to Samdalri” y “Perfect Crown”, interpreta a An Ki-jun en “Our Sticky Love”. Se trata de un neuropsiquiatra y compañero de clase de Tae-ha en la escuela secundaria.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Our Sticky Love”:

  • Lee Jun-young
  • Seo Jung-yeon como Do Jeong-hwa
  • Jeon Bae-soo como Hong Do Yeop
  • Heo Sung-tae como Baek Sang Gil
  • Kim Young-ok como Go Yeon-hong
  • Jang Hye-jin como Paeng Hee-ja
  • Cha Cheong-hwa como Jo Maeng Suk
  • Kim Mi-hwa como Na Geum Hyang
  • Choi Yu-ju como Min Su Ji

¿DE QUÉ TRATA “ACARAMELADOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Our Sticky Love’ narra la historia de Go Eun-sae (Ha Young), una fiscal que perdió la memoria, y Jang Tae-ha (Jung Hae In), un entrenador de boxeo que aparece en su cama afirmando ser su novio. Sin recordar nada de su pasado, sin forma de demostrar quién es y con solo este desconocido como pista, Eun-sae termina viviendo con él y se ve envuelta en una nueva vida inesperada, y en un romance aún más inesperado”.

¿CÓMO VER “ACARAMELADOS”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

Si te gustó esta nota sobre “Acaramelados, te puede interesar más contenido de series y películas de Netflix que puedes encontrar en Mag:

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC