Tras sufrir un accidente y perder la memoria, la ambiciosa fiscal anticorrupción Go Eun-sae (Ha Young) despierta en un hospital, donde Jang Tae-ha ( Jung Hae-in ), un exboxeador que trabaja como entrenador en un pueblo pequeño, asegura ser su novio en “Acaramelados” (“Our Sticky Love” en inglés y “Ireon Yeot Gateun Sarang” en su idioma original). Aunque Eun-sae no está convencida de que le guste un hombre con esas características, se va con él y poco a poco empieza a cambiar de opinión. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto la trama, fecha de estreno, reparto y más.

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“Es una comedia romántica conmovedora y que te hace sentir bien”, señaló el director Kim Jang-han a Tudum. “Es una historia sobre cómo se construye un amor que une a dos personas tan fuertemente como el dulce y pegajoso caramelo coreano. El encanto irresistible de la serie te dejará sin poder separarte, como si te quedaras pegado al caramelo coreano antes de darte cuenta”,

“Acaramelados”, que promete una experiencia muy entretenida y conmovedora, gracias a la irresistible química entre sus protagonistas y su encanto nostálgico., cuenta con un elenco conformado por Ha Young, Heo Sung-tae, Lee Jae-won, Lee Jun-young, Seo Jung-yeon, Jeon Bae-soo, Heo Sung-tae, Kim Young-ok, Jang Hye-jin, entre otros.

El exboxeador Tae-ha (Jung Hae-in) siempre ha estado enamorado de la fiscal Go Eun-sae (Ha Young) en comedia romántica coreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ACARAMELADOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Our Sticky Love’ narra la historia de Go Eun-sae (Ha Young), una fiscal que perdió la memoria, y Jang Tae-ha (Jung Hae In), un entrenador de boxeo que aparece en su cama afirmando ser su novio. Sin recordar nada de su pasado, sin forma de demostrar quién es y con solo este desconocido como pista, Eun-sae termina viviendo con él y se ve envuelta en una nueva vida inesperada, y en un romance aún más inesperado”.

Por lo visto en el tráiler, debido a su trabajo como fiscal de élite en Seúl, Eun-sae se convierte en el objetivo del jefe criminal Baek Sang-gil (Heo Sung tae). Aunque sobrevive a un primer ataque, sufre de amnesia. Algo que un amigo aprovecha para dejarla bajo la protección de Tae‑ha, quien la lleva a un pueblo que se dedica a fabricar caramelos.

Mientras esté en ese pueblo la fiscal está a salvo. No obstante, ella se niega a aceptar que esa sea su realidad y busca la manera de recuperar sus recuerdos.

¿CÓMO VER “ACARAMELADOS”?

“Acaramelados” se estrenará el viernes 7 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “OUR STICKY LOVE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ACARAMELADOS”

Jung Hae-in como Jang Tae-ha

Ha Young como Go Eun-sae

Heo Sung-tae como Baek Sang-gil

Lee Jae-won como An Ki-jun

Lee Jun-young

Seo Jung-yeon como Do Jeong-hwa

Jeon Bae-soo como Hong Do Yeop

Heo Sung-tae como Baek Sang Gil

Kim Young-ok como Go Yeon-hong

Jang Hye-jin como Paeng Hee-ja

Cha Cheong-hwa como Jo Maeng Suk

Kim Mi-hwa como Na Geum Hyang

Choi Yu-ju como Min Su Ji

Heo Sung-tae asume el papel de Baek Sang-gil, el jefe criminal que persigue a la fiscal Go Eun-sae en la serie surcoreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “OUR STICKY LOVE”?

La primera temporada de “Acaramelados”, producida por la compañía Studio S, tiene 12 episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ACARAMELADOS”?

El rodaje principal de “Our Sticky Love” comenzó el 10 de abril de 2025, y se realizó en lugares emblemáticos de Dangjin, como el estanque Myeoncheo Goljeongji y el Museo de Arte Ami.

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