La serie mexicana “Accidente” (en inglés: “The Accident“) regresa a Netflix con su segunda temporada, la cual promete cerrar todas las historias que habían quedado abiertas en su primera tanda de episodios. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres conocer quiénes son los actores y personajes de esta nueva entrega de la producción. Por eso, para identificarlos, préstale atención a la siguiente guía del elenco.
Vale precisar que esta temporada de la serie de Netflix nos ubica un año después de la tragedia que sacudió a cuatro familias.
En este contexto, tal como te puedes imaginar, la lucha por dejar atrás el dolor no ha terminado.
Entonces, a medida que nuevos secretos salen a la luz y aparecen nuevos personajes, cada uno deberá enfrentarse a una decisión que lo cambiará todo: el perdón o la venganza llevada hasta sus últimas consecuencias.
Antes de continuar, mira el tráiler de la segunda entrega de “Accidente”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ACCIDENTE” - TEMPORADA 2?
1. Alberto Guerra como Agustín “El Charro” Mejía
Para saber quién es quién en la serie mexicana, empiezo la lista con uno de los protagonistas: “El Charro” Mejía, un hombre cuya vida quedó destruida tras perder a su hijo Gabo en la tragedia. Ahora, él está impulsado por una mezcla de ira profunda y la necesidad de encontrar justicia.
El actor que lo interpreta es Alberto Guerra, reconocido por su trabajo en producciones como “Narcos: México” y “Griselda”.
2. Eréndira Ibarra como Guadalupe “Lupita” Barranco
“Lupita” es la esposa de “El Charro”, con quien comparte la carga de haber perdido a un hijo. Pero, mientras él busca venganza, ella lucha entre la redención y la aceptación.
La artista que asume este rol es Eréndira Ibarra, a quien también hemos visto en “Deseo Prohibido”, “Las Aparicio”, “Sense8” y “Matrix Resurrections”.
3. Bárbara de Regil como Tamara “La Pantera”
Tamara, apodada como “La Pantera”, es un misterioso personaje que altera la vida de “El Charro” Mejía.
La actriz e influencer que le da vida en la ficción es Bárbara de Regil, famosa por su protagónico en proyectos como “Rosario Tijeras” y “Cabo”.
4. Ana Claudia Talancón como Daniela Robles
Daniela Robles, por su parte, es una madre que ejerce labores como detective policial mientras lleva el peso de una pérdida insuperable (la muerte de su hijo Rodrigo).
El papel está a cargo de Ana Claudia Talancón, estrella también integrante de los elencos de “El crimen del padre Amaro”, “Arráncame la vida” y “Fast Food Nation”.
Otros actores y personajes de “Accidente” - Temporada 2:
- 5. Sebastián Martínez como Emiliano Lobo, abogado y esposo de Daniela
- 6. Regina Blandón como Carla Robles, periodista y hermana de Daniela
- 7. Macarena García Romero como Lucía Lobo Robles, la hija adolescente de Emiliano y Daniela
- 8. Erick Elías como Fabián Vallejo, psicólogo y padre de Paula
- 9. Luis Ernesto Franco como Ulises Quijada, detective que tuvo una aventura en el pasado con Daniela
- 10. Shaní Lozano como Yolanda Cuenca, una empleada doméstica
- 11. Sebastián Dante como Alejandro “Alex” Mejía, hijo adolescente de “Lupita” y “El Charro”
- 12. Rubén Zamora como Javier Serrano, compañero de trabajo de Emiliano
- 13. Valentina Acosta como Brenda Malpica, esposa de Javier
- 14. Mauricio Isaac como Plutarco Santos, el jefe de Daniela
- 15. Horacio García Rojas como Fonseca, detective compañero de Daniela
- 16. Andrés Almeida como un nuevo personaje en la serie
- 17. Erika de la Rosa como otro nuevo personaje en la serie
