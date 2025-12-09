La serie mexicana “Accidente” (en inglés: “The Accident“) regresa a Netflix con su segunda temporada, la cual promete cerrar todas las historias que habían quedado abiertas en su primera tanda de episodios. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres conocer quiénes son los actores y personajes de esta nueva entrega de la producción. Por eso, para identificarlos, préstale atención a la siguiente guía del elenco.

Vale precisar que esta temporada de la serie de Netflix nos ubica un año después de la tragedia que sacudió a cuatro familias.

En este contexto, tal como te puedes imaginar, la lucha por dejar atrás el dolor no ha terminado.

Entonces, a medida que nuevos secretos salen a la luz y aparecen nuevos personajes, cada uno deberá enfrentarse a una decisión que lo cambiará todo: el perdón o la venganza llevada hasta sus últimas consecuencias.

Antes de continuar, mira el tráiler de la segunda entrega de “Accidente”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ACCIDENTE” - TEMPORADA 2?

1. Alberto Guerra como Agustín “El Charro” Mejía

Para saber quién es quién en la serie mexicana, empiezo la lista con uno de los protagonistas: “El Charro” Mejía, un hombre cuya vida quedó destruida tras perder a su hijo Gabo en la tragedia. Ahora, él está impulsado por una mezcla de ira profunda y la necesidad de encontrar justicia.

El actor que lo interpreta es Alberto Guerra, reconocido por su trabajo en producciones como “Narcos: México” y “Griselda”.

Alberto Guerra como Agustín Mejía "El Charro" en una escena de la temporada 2 de la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

2. Eréndira Ibarra como Guadalupe “Lupita” Barranco

“Lupita” es la esposa de “El Charro”, con quien comparte la carga de haber perdido a un hijo. Pero, mientras él busca venganza, ella lucha entre la redención y la aceptación.

La artista que asume este rol es Eréndira Ibarra, a quien también hemos visto en “Deseo Prohibido”, “Las Aparicio”, “Sense8” y “Matrix Resurrections”.

Eréndira Ibarra como Guadalupe “Lupita” Barranco en una escena de la temporada 2 de la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

3. Bárbara de Regil como Tamara “La Pantera”

Tamara, apodada como “La Pantera”, es un misterioso personaje que altera la vida de “El Charro” Mejía.

La actriz e influencer que le da vida en la ficción es Bárbara de Regil, famosa por su protagónico en proyectos como “Rosario Tijeras” y “Cabo”.

Barbara de Regil como Pantera y Ana Claudia Talancón como Daniela en una escena de la temporada 2 de la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

4. Ana Claudia Talancón como Daniela Robles

Daniela Robles, por su parte, es una madre que ejerce labores como detective policial mientras lleva el peso de una pérdida insuperable (la muerte de su hijo Rodrigo).

El papel está a cargo de Ana Claudia Talancón, estrella también integrante de los elencos de “El crimen del padre Amaro”, “Arráncame la vida” y “Fast Food Nation”.

Ana Claudia Talancón como Daniela Robles en una escena de la temporada 2 de la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Accidente” - Temporada 2:

5. Sebastián Martínez​ como Emiliano Lobo, abogado y esposo de Daniela

Sebastián Martínez​ como Emiliano Lobo en una escena de la temporada 2 de la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

6. Regina Blandón como Carla Robles , periodista y hermana de Daniela

, periodista y hermana de Daniela 7. Macarena García Romero como Lucía Lobo Robles, la hija adolescente de Emiliano y Daniela

como Lucía Lobo Robles, la hija adolescente de Emiliano y Daniela 8. Erick Elías como Fabián Vallejo , psicólogo y padre de Paula

, psicólogo y padre de Paula 9. Luis Ernesto Franco como Ulises Quijada , detective que tuvo una aventura en el pasado con Daniela

, detective que tuvo una aventura en el pasado con Daniela 10. Shaní Lozano​ como Yolanda Cuenca , una empleada doméstica

, una empleada doméstica 11. Sebastián Dante como Alejandro “Alex” Mejía , hijo adolescente de “Lupita” y “El Charro”

, hijo adolescente de “Lupita” y “El Charro” 12. Rubén Zamora como Javier Serrano , compañero de trabajo de Emiliano

, compañero de trabajo de Emiliano 13. Valentina Acosta como Brenda Malpica , esposa de Javier

, esposa de Javier 14. Mauricio Isaac como Plutarco Santos , el jefe de Daniela

, el jefe de Daniela 15. Horacio García Rojas como Fonseca , detective compañero de Daniela

, detective compañero de Daniela 16. Andrés Almeida como un nuevo personaje en la serie

como un nuevo personaje en la serie 17. Erika de la Rosa como otro nuevo personaje en la serie

