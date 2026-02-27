Poco después de celebrar un anhelado ascenso y sus planes con su pareja, la Dra. Geetika Gen (Konkona Sen Sharma) debe lidiar con una denuncia de acoso sexual en “Acusada” (“Accused” en inglés), película india de Netflix. Aunque la médico está segura de que puede superar ese problema, empieza a preocuparse cuando surgen más acusaciones anónimas y un agente externo llega para realizar una investigación. Todo esto provoca que su vida se desmorone, al igual que su relación con Meera (Pratibha Ranta). Entonces, ¿quiénes son los miembros del reparto? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El thriller dramático, dirigido por Anubhuti Kashyap a partir del guion de Sima Agarwal y Yash Keswani, tiene una duración aproximada de 100 minutos y fue producido por la compañía Dharmatic Entertainment.

Konkona Sen Sharma y Pratibha Ranta son las protagonistas de “Acusada”, que se estrenó el 27 de febrero de 2026. Esta película también cuenta con las actuaciones de Sukant Goel, Monica Mahendru, Aditya Nanda, Daniele Secondi y Kallirroi Tziafeta. Entonces, ¿quién es quién en la nueva producción india de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ACUSADA”

1. Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika Gen

Konkona Sen Sharma, que fue parte de “Akira”, “A Monsoon Date”, “Ramprasad Ki Tehrvi”, “Dolly, Kitty y esas estrellas brillantes”, “Search: The Naina Murder Case”, da vida a la Dra. Geetika Gen, una reconocida ginecóloga que es acusada de acoso sexual por un paciente anónimo. Debe demostrar su inocencia antes de que afecte su vida profesional y personal.

Konkona Sen Sharma da vida a la Dra. Geetika, quien debe demostrar su inocencia antes de perderlo todo, en la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

2. Pratibha Ranta como Meera

Pratibha Ranta, que apareció en “Heeramandi: The Diamond Bazaar”, “Qurbaan Hua”, “Laapataa Ladies” y “Aadha Ishq”, asume el rol de Meera, la esposa de la Dra. Geetika Gen, quien confía en su pareja hasta que descubre que le ha ocultado varios detalles de su vida. De hecho, contrata a un investigador privado para descubrir la verdad.

Pratibha Ranta interpreta a Meera, quien también es doctora y sueña con convertirse en madre, en la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

3. Sukant Goel como Mansoor

Sukant Goel, que participó en producciones como “Aguas prohibidas”, “Adulting”, “Kaisi Ye Paheli”, “L2: Empuraan” y “Ghost Stories”, interpreta a Mansoor en “Acusada”. Se trata de un investigador privado que Meera contrata por recomendación de su amigo Angad.

Sukant Goel da vida al investigador privado Mansoor en la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

4. Kallirroi Tziafeta como Sophie Sarandiz

Kallirroi Tziafeta, que pareció en “Nikita Roy”, “Hecho en el cielo”, “Little Things”, “Bindiya”, “State of Siege: Temple Attack” y “El imperio”, asume el papel de Sophie Sarandiz, la exnovia de Geetika Gen y dueña de un restaurante popular.

Kallirroi Tziafeta se encarga de interpretar a Sophie Sarandiz, la exnovia de la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

5. Daniele Secondi como el Dr. Cooper

Daniele Secondi, que anteriormente participó en el cortometraje “Peppermint Diesel 20%”, da vida al Dr. Cooper, un colega de la protagonista de la película de Netflix. Luego de que comete un error, la Dra. Geetika Gen se queda con su paciente. ¿Es suficiente motivo para hacer denuncias falsas?

Daniele Secondi asume el rol del Dr. Cooper, un colega de la Dra. Geetika, en la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “Acusada”:

Monica Mahendru como Simran

Aditya Nanda

¿DE QUÉ TRATA “ACUSADA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.”

¿CÓMO VER “ACUSADA”?

“Acusada” está disponible en Netflix desde el 27 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película india solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

