Si disfrutaste de la serie “Bon appétit, majestad”, entonces “Señor Reina” en Netflix será tu próxima favorita. Este k-drama combina humor, romance y una pizca de fantasía con un giro inesperado: un chef moderno que, de la nada, despierta atrapado en el cuerpo de una reina en plena dinastía Joseon. Una mezcla deliciosa de cocina, historia y enredos palaciegos que no te puedes perder.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “SEÑOR REINA”?

La historia sigue a Jang Bong-hwan, un chef contemporáneo que, tras un accidente inesperado, despierta atrapado en el cuerpo de la reina Cheorin en plena dinastía Joseon. Entre conspiraciones palaciegas, un rey misterioso y su insaciable amor por la cocina, debe sobrevivir a un mundo que no entiende, sin revelar quién es en realidad.

Producida por Studio Dragon y YG Studioplex, “Señor Reina” se emitió en tvN entre 2020 y 2021. Pese a las controversias en Corea, la serie se convirtió en un fenómeno de audiencia, consolidándose como uno de los dramas de mayor rating en la televisión por cable coreana.

Desde su llegada a Netflix, la producción escaló rápidamente al top global, con millones de horas reproducidas en su primera semana. Hoy es considerada un imprescindible para fans de la comedia romántica y los dramas históricos con un giro inesperado.

"Señor Reina" es una serie de televisión surcoreana de 2020 basada en la serie web china Go Princess Go (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE LA SERIE “SEÑOR REINA”

Shin Hye-sun interpreta a la reina Cheorin / Jang Bong-hwan.

interpreta a la reina Cheorin / Jang Bong-hwan. Kim Jung-hyun es el rey Cheoljong, un monarca que esconde secretos.

es el rey Cheoljong, un monarca que esconde secretos. Bae Jong-ok encarna a la Gran Reina Viuda Myungkoong.

encarna a la Gran Reina Viuda Myungkoong. Completan el reparto actores como Choi Jin-hyuk y Jo Yeon-hee, quienes aportan aún más dinamismo a la historia.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “SEÑOR REINA”?

La serie está disponible exclusivamente en Netflix, por lo que necesitas una suscripción activa. La plataforma ofrece planes flexibles para que elijas el que mejor se adapte a ti.

En Estados Unidos, Netflix ofrece varias opciones: el plan estándar con anuncios cuesta US$6,99 al mes, el plan estándar sin anuncios US$15,49 al mes, y el plan premium US$22,99 al mes. Con cualquiera de ellos podrás disfrutar “Señor Reina” y todo el catálogo de series y películas disponibles en la plataforma.

“Señor Reina” es una mezcla deliciosa de humor, historia y romance. Con un protagonista fuera de lugar en un mundo lleno de protocolos y secretos, la serie logra hacer reír, emocionar y sorprender. Una producción fresca que no te puedes perder si buscas un k-drama distinto y entretenido.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.