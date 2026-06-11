Si eres fan del anime y te mueres de ganas de volver a ver “Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Train”, quizá te gustaría saber que la película no solo está en Crunchyroll. Y es que tienes varias rutas para acceder a ella sin complicarte demasiado: ya sea que uses habitualmente servicios de streaming por suscripción o si prefieres alquilar y comprar tus producciones en digital. ¡Hay opciones para casi todo tipo de usuario! Así, solo es cuestión de elegir la plataforma que mejor se ajuste a tus preferencias y acomodarte para subirte otra vez al Tren Infinito.

Vale precisar que el largometraje sigue a Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira mientras acompañan a Kyōjurō Rengoku, el Pilar de la Llama, en una misión para investigar la misteriosas desapariciones ocurridas dentro de un tren que parece no tener fin.

Aquí, lo que el grupo no sabe es que Enmu, una de las Lunas Inferiores de los Doce Kizuki, viaja con ellos y les ha tendido una trampa.

De esta manera, el filme funciona como punto de conexión entre la primera temporada de la serie y los arcos posteriores.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Mugen Train”:

¿EN QUÉ PLATAFORMA DE STREAMING ESTÁ “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN” ADEMÁS DE CRUNCHYROLL?

Más allá de Crunchyroll, la película del anime “Kimetsu no Yaiba” está disponible en Amazon Prime Video para el público en España.

En ese sentido, si Crunchyroll no es tu plataforma habitual y te encuentras en el país europeo, tienes esta interesante alternativa para verla dentro del streaming por suscripción.

¿DÓNDE PUEDO ALQUILAR O COMPRAR “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

Asimismo, a nivel internacional, “Demon Slayer: Mugen Train” figura en el catálogo de Apple TV, donde aparece listada para el alquiler o la venta.

También está presente en Google Play Movies, portal en el que los usuarios pueden acceder a ella bajo la modalidad de compra digital.

Otra alternativa es Rakuten TV, que la incluye dentro de su sección de películas bajo el título “Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La película: Tren Infinito”.

Igualmente, está disponible para la compra y la renta en Amazon, en formato digital.

Entonces, si prefieres tener la producción en tu biblioteca digital o solo verla por un tiempo limitado, puedes optar por adquirirla o alquilarla según lo que ofrezca cada una de estas plataformas.

¿POR QUÉ SIGUE SIENDO TAN RELEVANTE “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

Pese al éxito de “Infinity Castle”, “Demon Slayer: Mugen Train” sigue ostentado el título de película de anime más taquillera de la historia de Japón, con una recaudación de 40 mil millones de yenes.

A nivel global, por su parte, la cinta sumó 512 millones de dólares, una cifra que la mantiene como referencia obligatoria dentro del mundo del anime.

La película "Demon Slayer: Mugen Train" gira en torno a Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Llama (Foto: Ufotable)

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