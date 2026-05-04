A estas alturas, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es la puerta de entrada al mundo de los cazadores para miles de personas. Por lo tanto, es lógico que después de seguir la historia de Tanjiro muchas de ellas se queden con ganas de más espadas, más elementos sobrenaturales y más misiones suicidas. Y si eres suscriptor de Crunchyroll, debes saber que en la plataforma hay varios títulos que encajan perfecto con esa energía cazadora, cada uno con su propio tono, su propio tipo de amenaza y, sobre todo, su propia forma de enganchar. ¡Aquí te presento 5 de ellos!

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Vale precisar que “Demon Slayer” se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos años, con una adaptación a cargo de Ufotable y temporadas que han mantenido la conversación encendida en redes sociales desde su estreno en el 2019.

Y, como muchos sabemos, la producción se centra en un chico que entra en un cuerpo de cazadores especializados en enfrentar demonios, con una mezcla de drama familiar, intensas batallas y una estética muy cuidada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Kimetsu no Yaiba”:

LOS 5 ANIMES DE CAZADORES QUE DEBES VER EN CRUNCHYROLL TRAS “DEMON SLAYER”

1. “Solo Leveling”

Empiezo la lista con “Solo Leveling”, la alternativa más lógica si quieres seguir con la vibra del protagonista que escala de nivel a golpes y situaciones casi imposibles.

Este anime sigue a Sung Jinwoo, un cazador considerado débil que recibe una especie de “sistema” que le permite volverse más fuerte misión tras misión.

Así, su combinación de acción intensa y progresión de poder la vuelve ideal si disfrutaste ver cómo Tanjiro mejoraba técnica a técnica.

2. “Cowboy Bebop”

“Cowboy Bebop” entra en la lista como el clásico de cazadores espaciales que todo fan del género debería ver al menos una vez.

Esta serie de 1998, producida por Sunrise y dirigida por Shinichirō Watanabe, sigue a un grupo de cazarrecompensas que viaja por el espacio aceptando trabajos peligrosos mientras lidia con su propio pasado.

Es decir, a diferencia de “Demon Slayer”, aquí los objetivos son criminales y no demonios.

3. “Black Cat”

“Black Cat” aporta otra variante dentro de los cazadores, esta vez con asesinos de élite y cazarrecompensas en un mundo de acción pura.

Este es un anime producido por Gonzo, basado en el manga de Kentaro Yabuki, que sigue a Train Heartnet, un asesino que abandona su organización para trabajar como cazarrecompensas junto a su compañero Sven.

El dúo termina cruzándose con una joven bioarma llamada Eve, lo que añade un punto de ciencia ficción y armas especiales a las misiones.

4. “Hellsing”

Si te interesa un tono mucho más oscuro, “Hellsing” es la parada sangrienta de esta lista.

La serie se centra en una organización británica dedicada a neutralizar amenazas sobrenaturales, con un vampiro al servicio de la caza de otros vampiros y criaturas similares.

Cabe resaltar que su dosis de violencia y horror explícito colocan a la producción dentro del terreno del público adulto.

El anime "Hellsing" explora géneros como la acción, la fantasía y el terror a lo largo de su trama (Foto: Fuji TV / Gonzo)

5. “Psycho-Pass”

Cierro la lista con “Psycho-Pass”, ficción que traslada la idea de “cazador” a un futuro distópico donde la policía persigue criminales potenciales mediante un sistema que calcula la probabilidad de que alguien cometa un delito.

Esta serie policíaca y ciberpunk, producida por Production I.G y escrita por Gen Urobuchi, sigue a un grupo de agentes y ejecutores que investigan casos complejos en una sociedad vigilada al extremo.

Aquí la caza se orienta a la mente criminal y a los dilemas éticos, lo que la convierte en una recomendación clave para terminar tu maratón.

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