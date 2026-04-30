En el mundo del anime, ya se habla del 2027 como ese año en el que vas a necesitar agenda, energizante y mucha fuerza de voluntad para seguirle el ritmo a todo lo que se viene. Y es que, entre el ruido que genera “Demon Slayer: Infinity Castle 2” y el empuje de nuevas adaptaciones muy queridas por su fandom, la conversación sobre los próximos estrenos ya está instalada en redes sociales. Así, en esta nota, te cuento qué títulos deberías tener en tu radar desde ahora.

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Vale precisar que “Infinity Castle 2” se presenta como la siguiente gran parada del tramo final de “Kimetsu no Yaiba”, dentro del plan que lleva el cierre del manga de Koyoharu Gotōge a la pantalla grande a través de una trilogía cinematográfica.

En ese sentido, la historia se adentra en el Castillo Infinito, la base laberíntica de Muzan, donde los Pilares se juegan sus últimas cartas en batallas cada vez más espectaculares.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

LOS LANZAMIENTOS MÁS ESPERADOS DEL ANIME EN EL 2027

1. “Jujutsu Kaisen” - Temporada 4

Empiezo la lista con la historia de Yuji Itadori y compañía, la cual continúa con la segunda parte del ‘Culling Game’, uno de los arcos más intensos del manga de Gege Akutami, lleno de peleadores, reglas retorcidas y enfrentamientos que redefinen el poder de varios hechiceros.

Así, conviene llegar con la serie al día, dado que esta fase sube la apuesta en términos de violencia, política y consecuencias para personajes que el público ya quiere mucho.

La historia de "Jujutsu Kaisen 4" continuará directamente donde terminó la tercera temporada, adaptando los eventos climáticos del manga que incluyen enfrentamientos masivos y revelaciones clave sobre personajes como Satoru Gojo y el propio Yuji (Foto: MAPPA)

2. “Frieren” – Temporada 3

“Frieren”, por su parte, vuelve con una tercera temporada que sigue explorando el viaje íntimo y a fuego lento de la elfa maga que intenta comprender a los humanos después de derrotar al rey demonio.

Este nuevo bloque de episodios profundiza en el pasado de los personajes de la serie y mantiene ese tono melancólico y contemplativo que la hizo destacar dentro del género de fantasía.

La elfa Frieren enfrenta la mortalidad de los humanos en el anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

3. “Kagurabachi”

El salto al anime de “Kagurabachi” llega como el nuevo gran shonen de la TV gracias al ruido que ya hizo el manga desde sus primeros capítulos.

La trama gira en torno a espadas malditas, mafia y un protagonista que carga con un pasado sangriento, todo envuelto en una puesta en escena muy estilizada.

4. “Boruto: Two Blue Vortex”

Cierro la lista con “Boruto: Two Blue Vortex”, la continuación de la saga “Naruto”, la cual traslada al anime el salto temporal que ya se vio en el manga, con versiones más maduras de Boruto, Sarada y el resto de la nueva generación ninja.

La historia se centra en un mundo en el que las alianzas cambiaron, las amenazas evolucionaron y nuestro protagonista carga con una reputación muy distinta.

Entonces, para los fans de “Naruto”, funciona como una nueva etapa para reencontrarse con la franquicia y ver hacia dónde se dirige el legado de Konoha.

"Boruto: Two Blue Vortex" es un spin-off y secuela del manga "Naruto" de Masashi Kishimoto (Foto: Shueisha)

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