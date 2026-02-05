La exitosa película “Demon Slayer: Kimetsu no Ya i ba - Infinity Castle” sumó un reconocimiento más a su historial: fue elegida como el título más importante en la categoría de películas en los Tokyo Anime Awards 2026. Y aunque la ceremonia se realizará del 13 al 16 de marzo, los organizadores adelantaron la lista de ganadores y colocaron a la cinta de Ufotable en lo más alto del podio de esta edición. Pero, ¿cuál fue la producción galardonada en la terna de animes televisivos? Pues, te invito a descubrir la respuesta en la siguientes líneas.

Vale precisar que este prestigioso premio confirma algo que los fans ya intuían: “Infinity Castle” no solo funciona como el siguiente gran capítulo de la historia de Tanjiro y compañía, sino que se establece como un verdadero evento cinematográfico dentro del calendario de animación japonesa.

Así, para quienes siguen la franquicia desde sus primeras temporadas, este reconocimiento refuerza la idea de que cada nuevo estreno de “Kimetsu no Yaiba” llega con gran expectativa entre los seguidores... y los cinéfilos en general.

LA SERIE GANADORA DEL OTRO PREMIO MÁS IMPORTANTE EN LOS TOKYO ANIME AWARDS 2026

Dentro de los Tokyo Anime Awards, la distinción para “Demon Slayer” se complementa con otra categoría clave: la de Mejor Serie de TV, pensada para reconocer a la producción marcó la pauta en formato episódico entre el 1 de octubre del 2024 y el 30 de septiembre del 2025.

Y es aquí donde aparece el otro gran ganador de la ceremonia que se respalda de un jurado compuesto por productores, directores, animadores, y representantes de medios y merchandising: “Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX”.

¿DE QUÉ TRATA “MOBILE SUIT GUNDAM GQUUUUUUX”?

Este anime se sitúa en una línea temporal alternativa dentro del universo “Gundam”, donde un giro clave en la Guerra de Un Año cambió por completo el resultado del conflicto entre la Federación Terrestre y Zeon.

En este escenario, la historia salta cinco años después del final de la guerra para seguir a Amate Yuzuriha, una estudiante que vive en una colonia espacial y cuya vida da un vuelco cuando se ve arrastrada al submundo de los duelos ilegales de ‘mobile suits’ conocidos como “Batalla de Clanes”.

Bajo el alias de “Machu”, Amate termina pilotando el GQuuuuuuX, un ‘mobile suit’ especialmente poderoso que la convierte en pieza clave dentro de ese circuito clandestino.

Entonces, a medida que avanza la trama, las batallas de clanes se cruzan con un misterio mayor: el regreso del legendario Gundam Rojo y la posibilidad de que un nuevo conflicto estalle a partir de las decisiones de un pequeño grupo de pilotos.

¿CÓMO VER “MOBILE SUIT GUNDAM GQUUUUUUX”?

El anime “Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX” forma parte del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX", anime dirigido por Kazuya Tsurumaki y escriti por Yōji Enokido y Hideaki Anno (Foto: Sunrise / Studio Khara)

