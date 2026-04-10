La última película de la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, titulada “Infinity Castle” (o “Castillo Infinito” o “La fortaleza infinita”), ya terminó su recorrido en los cines de Japón y lo hizo con una marca histórica. Y es que se convirtió en la segunda cinta más taquillera de todos los tiempos en el país asiático, solo por detrás de “Mugen Train”, que sigue siendo la número uno. La pregunta, entonces, es inevitable: además de estos dos fenómenos de anime, ¿qué otros títulos completan el top 10? Pues, para averiguar la respuesta, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” adapta el inicio del arco final del manga de Koyoharu Gotōge, llevando a Tanjiro, Nezuko y los Pilares al misterioso Castillo Infinito, la fortaleza laberíntica donde se oculta Muzan Kibutsuji.

Allí, los cazadores de demonios se enfrentan a Akaza y a otros de los Doce Kizuki, así como también a la presión de una batalla que podría decidir el futuro de todos los humanos y demonios, con un tono mucho más oscuro y desesperado que las sagas anteriores.

A continuación, mira el tráiler del largometraje:

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS MÁS VISTAS EN LA HISTORIA DE JAPÓN?

Este ranking se basa en los datos de la consultora japonesa Kogyo Tsushinsha, la cual mide la recaudación exclusivamente en salas de Japón, sin contar otros ingresos como las ventas digitales o el streaming.

Puesto #10. “Harry Potter y la piedra filosofal” (2001)

Esta película abre el top 10 con más de 20,300 millones de yenes recaudados en Japón.

Es la primera adaptación de la saga literaria de J.K. Rowling y presenta a Harry, Ron y Hermione en su llegada a Hogwarts, estableciendo el tono de la franquicia y el vínculo con una generación de lectores y espectadores.

En el mercado japonés, su éxito se apoyó en la popularidad previa de los libros y en el atractivo de su universo de fantasía escolar, con un desempeño muy sólido a lo largo de varias semanas en cartelera.

Rupert Grint como Ron Weasley, Daniel Radcliffe como Harry Potter y Emma Watson como Hermione Granger en una imagen promocional de la película "Harry Potter y la piedra filosofal" (Foto: Warner Bros.)

Puesto #9. “One Piece Film Red” (2022)

En el noveno lugar aparece la cinta más taquillera de la franquicia “One Piece”, con unos 20,340 millones de yenes.

La historia gira en torno a Uta, una diva idol que revela ser la hija de Shanks, y a un concierto que se convierte en el escenario de un conflicto que afecta tanto al mundo real como a otra dimensión.

Uta es una diva de fama mundial e hija adoptiva de Shanks que aparece en "One Piece Film: Red" (Foto: Toei Animation)

Puesto #8. “Kokuho” (“National Treasure”, 2025)

Este drama histórico japonés ocupa el octavo puesto, con 20,680 millones de yenes, y ostenta el título de película de acción real japonesa más taquillera de todos los tiempos.

Dirigida por Lee Sang-il y basada en la novela de Shuichi Yoshida, sigue la vida de Kikuo, un joven vinculado a la yakuza que termina adoptado por un legendario actor de kabuki, lo que da pie a décadas de drama familiar y sacrificio artístico.

Puesto #7. “La princesa Mononoke” (“Mononoke Hime”, 1997)

En el séptimo lugar encontramos una de las obras más emblemáticas de Hayao Miyazaki, con 21,460 millones de yenes recaudados.

Ambientada en un Japón medieval fantástico, narra el conflicto entre los espíritus del bosque y una ciudad que explota recursos naturales, con el joven Ashitaka y la misteriosa San atrapados entre ambos bandos.

"La princesa Mononoke" es una película animada del director Hayao Miyazaki que desarrolla su trama a lo largo de 133 minutos de metraje (Foto: Studio Ghibli)

Puesto #6. “Your Name” (“Kimi no Na wa”, 2016)

Dirigida por Makoto Shinkai, ocupa el sexto puesto con 25,170 millones de yenes.

La trama sigue a Mitsuha y Taki, dos adolescentes que empiezan a intercambiar cuerpos y descubren un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio, mezclando romance juvenil y elementos de ciencia ficción ligera.

"Your Name" es una de las películas japonesas más exitosas de los últimos tiempos (Foto: CoMix Wave Films)

Puesto #5. “Frozen: una aventura congelada” (2014)

En la quinta posición se encuentra el fenómeno de Disney, con 25,500 millones de yenes recaudados en Japón.

La película cuenta la historia de las hermanas Elsa y Anna en el reino de Arendelle y se convirtió en un éxito global gracias a su música, en especial “Let It Go”, y a su énfasis en su vínculo fraternal.

La película animada "Frozen" narra la historia de las hermanas Elsa y Anna (Foto: Disney)

Puesto #4. “Titanic” (1997)

Esta superproducción dirigida por James Cameron se queda con el cuarto lugar del ránking japonés, con 27,770 millones de yenes.

La historia de amor entre Jack y Rose, a bordo del transatlántico que se hunde en 1912, encontró en Japón uno de sus mercados más fieles, especialmente entre el público joven de finales de los noventa.

Leonardo DiCaprio como Jack y Kate Winslet como Rose en la película "Titanic" (Foto: 20th Century Fox)

Puesto #3. “El viaje de Chihiro” (“Spirited Away”, 2001)

Durante casi veinte años fue la número uno absoluta y hoy se mantiene en el tercer lugar, con 31,680 millones de yenes.

Dirigida por Hayao Miyazaki para Studio Ghibli, relata la odisea de Chihiro, una niña que queda atrapada en un mundo espiritual gobernado por la bruja Yubaba y que debe trabajar en una casa de baños para intentar liberar a sus padres, convertidos en cerdos.

Escena de "El viaje de Chihiro", película japonesa estrenada en el año 2001 (Foto: Studio Ghibli)

Puesto #2. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” (2025)

En la segunda posición se encuentra la primera cinta del arco del Castillo Infinito, con 40,130 millones de yenes.

La producción adapta el inicio del tramo final del manga: Tanjiro, Nezuko y los Pilares son llevados al Castillo Infinito, una fortaleza laberíntica controlada por Muzan, donde se enfrentan a Akaza y otros demonios de alto rango en combates decisivos.

"Demon Slayer: Infinity Castle" desarrolla su trama a lo largo de 155 minutos de metraje (Foto: Ufotable / TOHO)

Puesto #1. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train” (2020)

En la cima del ranking se mantiene “Mugen Train”, con 40,750 millones de yenes recaudados en Japón, la cifra más alta registrada hasta ahora.

La película continúa directo desde la primera temporada del anime y lleva a Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke a un tren donde se encuentran con el Pilar de Fuego, Kyojuro Rengoku, para enfrentar a un demonio capaz de manipular los sueños de los pasajeros.

El póster de "Demon Slayer: Mugen Train", película de la franquicia "Kimetsu no Yaiba" que se estrenó originalmente en el 2020 (Foto: Ufotable)

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