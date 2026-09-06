Si todavía sientes el impacto de “Demon Slayer: Infinity Castle”, hay una buena y una mala noticia. La buena: la saga “Kimetsu no Yaiba” sigue viva y ya tiene continuación confirmada. La mala: todavía faltan algunos meses para verla. ¡Pero no es la única franquicia que tiene a medio mundo pendiente! Y es que, entre secuelas que cierran importantes capítulos y películas que abren nuevos relatos dentro de títulos gigantescos, el 2027 se perfila como un año cargado para los fans del anime en la pantalla grande. Por eso, aquí te presento los tres largometrajes clave que buscan conquistar la taquilla y el corazón de los espectadores.

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Vale precisar que, en el caso de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, se espera que el filme retome la adaptación de la historia desde el capítulo 158 del manga de Koyoharu Gotouge y llegue hasta el cierre del arco del Castillo Infinito, en el capítulo 183, dejando el desenlace oficial de la saga para una tercera película.

Además, el elenco japonés original repetiría sus roles en su mayoría, pero con las bajas naturales de los personajes que ya no continúan en la trama.

Y aunque Ufotable y Crunchyroll todavía no fijan una fecha de estreno, los rumores apuntan a una llegada a la cartelera para mediados del 2027.

LAS OTRAS PELÍCULAS ANIMES QUE BUSCAN CONQUISTAR LA TAQUILLA EN EL 2027

Además de “Demon Slayer”, las icónicas franquicias animes que buscan arrasar en taquilla el próximo año son: “One Piece” y “Solo Leveling”.

1. “One Piece: God Valley”

Toei Animation confirmó esta película durante el One Piece Day ’26, evento celebrado el pasado 22 y 23 de agosto en Japón.

Así, se trata de la decimosexta cinta de la saga y adaptará el Incidente de God Valley, uno de los flashbacks más esperados por quienes siguen el manga de Eiichiro Oda, al estar centrado en el pasado de Gol D. Roger, Garp y Rocks D. Xebec antes del nacimiento de Luffy.

"One Piece Film: God Valley" es la 16° película de la franquicia creada por Eiichiro Oda (Foto: Toei Animation)

De esta manera, el filme rompería con la costumbre de las películas anteriores de “One Piece”, que solían ser historias paralelas sin peso en la trama principal, para convertirse en una producción clave para entender este universo ficticio.

Cabe resaltar que su estreno en Japón está previsto para el verano del 2027, mientras que un segundo largometraje, “One Piece Film: BAAD”, llegará recién en el 2029.

2. “Solo Leveling: Beyond the System”

Por otro lado, “Solo Leveling: Beyond the System” fue anunciada como una continuación directa de la historia tras los eventos de la segunda temporada del anime, “Arise from the Shadows”.

Además, la cinta está animada por A-1 Pictures, el mismo estudio detrás de la serie, y se produce junto a Netmarble, D&C Media, Kakao Piccoma y Crunchyroll.

Y aunque no hay una fecha confirmada de lanzamiento, se proyecta su llegada a la cartelera en algún momento del 2027.

Entonces, entre los estrenos proyectados para ese año, ¿cuál de estos tres títulos esperas ver más en la pantalla grande?

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