Si ya viste “En el barro” (en inglés: “In the Mud”), el spin-off carcelario de “El marginal” en el que Lorena Vega interpreta a “La Zurda”, quizá te quedaste con la sensación de que su personaje podría sostener una serie propia. Y es que esa mezcla de dureza, vulnerabilidad y poder que despliega en La Quebrada no es casualidad: detrás hay una intérprete con años de teatro, cine y televisión. Así, en las siguientes líneas, te cuento qué otras producciones argentinas disponibles en la plataforma de streaming Netflix te permiten seguir disfrutando de su talento. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda temporada de “En el barro” vuelve a centrarse en Gladys, “la Borges” (Ana Garibaldi), quien regresa a la cárcel.

Sin embargo, La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.

Entonces, junto a una inesperada aliada—Nicole (Eugenia “China” Suárez)—y la ayuda de las “embarradas” y de la “Zurda” (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “En el barro 2”:

ADEMÁS DE “EN EL BARRO”: LA OTRA SERIE Y LAS PELÍCULAS DE LORENA VEGA QUE DEBES VER EN NETFLIX

1. " Envidiosa " (2024-2025)

Empiezo la lista con “Envidiosa”, una serie de comedia dramática que sigue a Vicky (Griselda Siciliani), una mujer cerca de los 40 que, tras una ruptura devastadora, se lanza a buscar un nuevo amor y termina enfrentándose a un viaje emocional mucho más profundo de lo que esperaba.

Dentro de ese recorrido, Lorena Vega interpreta a Fernanda, la psicóloga que acompaña a la protagonista en sus momentos más vulnerables, un rol que mezcla humor y sensibilidad y que se volvió uno de los favoritos del público.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. " Las hermanas fantásticas " (2024)

“Las hermanas fantásticas”, por su parte, es una película dirigida por Fabiana Tiscornia que sigue a Jesi (Sofía Morandi) y Ángela (Leticia Siciliani), dos hermanas que apenas se conocen y que se reencuentran tras la muerte de su papá, cuando heredan un departamento en Puerto Madero donde descubren un escondite con una suma millonaria en euros.

A partir de ese hallazgo, la cinta juega con la tensión entre “hacer lo correcto” y aprovechar una fortuna inesperada, mientras las protagonistas intentan entender quién fue realmente ese padre ausente.

Ah, y Lorena Vega interpreta a un personaje llamado Pamela Troncoso.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. " Norma " (2023)

Cierro la lista con “Norma”, una tragicomedia argentina escrita y dirigida por Santiago Giralt.

Esta se centra en una mujer de provincia que lleva una vida “normal” y apegada a las reglas, hasta que su empleada doméstica de toda la vida renuncia sin mayores explicaciones y ese pequeño temblor cotidiano la obliga a cuestionar todas sus certezas.

Desde ese momento, la protagonista atraviesa angustia, paranoia, soledad y frustración en un proceso de replanteo vital en el que aparece Judith (Lorena Vega), una psicóloga porteña de terapias alternativas, que se convierte más en compañera de aventuras que en profesional tradicional.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí