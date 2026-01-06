“En fuga” (en su idioma original: “Run Away”) es una serie de Netflix que ha conquistado a miles de espectadores alrededor del mundo gracias a su historia, la cual se basa en el libro homónimo de Harlan Coben. Así, el autor estadounidense—reconocido por sus exitosas novelas de misterio—sigue entregándole proyectos a la plataforma de la “N” roja, con la que mantiene un acuerdo desde el 2018. En ese sentido, ¿sabías que el escritor es la mente maestra detrás de otras producciones del servicio de streaming? Pues, te las presento en las siguientes líneas.

Vale precisar que “En Fuga” narra la historia de Simon (James Nesbitt), un hombre que tenía una vida aparentemente perfecta... hasta que su hija Paige (Ellie de Lange) se escapa de casa.

Desde entonces, todo se desmorona y nuestro protagonista se ve arrastrado a un peligroso submundo con secretos que podrían destruir a toda su familia.

Antes de continuar, mira el tráiler del thriller de Netflix:

LAS SERIES DE HARLAN COBEN DISPONIBLES EN NETFLIX

1. ″Safe" (2018)

Esta serie británica de 8 episodios fue creada por el propio Coben y, a lo largo de su trama, combina géneros como el drama y el suspenso.

¿De qué trata? Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean.

Al darle vida al cirujano Tom Delaney, el actor Michael C. Hall es el protagonista de la serie "Safe" (Foto: Netflix)

2. “No hables con extraños” (2020)

Por otro lado, “The Stranger”, protagonizada por Richard Armitage, explora hasta qué punto realmente conocemos a las personas que amamos.

¿De qué trata? En esta serie de suspenso, ante las revelaciones que una desconocida hace de su esposa, la vida de Adam Price da un vuelco... y lo deja envuelto en una maraña de secretos.

3. “Bosque adentro” (2020)

“The Woods” es una producción polaca de 6 episodios, dirigidos por Leszek Dawid y Bartosz Konopka.

¿De qué trata? La evidencia encontrada en el cadáver de una víctima de homicidio le da esperanzas a un fiscal de que su hermana, desaparecida desde hace 25 años, podría estar viva.

4. “El inocente” (2021)

Mario Casas lidera el elenco de esta serie española dirigida por Oriol Paulo, cineasta reconocido por una filmografía repleta de giros inesperados.

¿De qué trata? Un homicidio accidental lleva a un hombre a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla.

5. “Por siempre jamás” (2021)

Esta miniserie francesa de 5 episodios fue rodada en Niza y tuvo como director a Juan Carlos Medina.

¿De qué trata? Diez años después de la pérdida de dos seres queridos, un hombre se ve sumergido en otro misterio cuando su novia desaparece.

6. “Quédate cerca” (2021)

“Stay Close”, por su parte, explora las vidas entrelazadas de una madre con un pasado turbio, un fotógrafo en declive y un detective obsesionado con un caso sin resolver.

¿De qué trata? Cuando Carlton Flynn desaparece la misma noche que Stewart Green, pero 17 años después, se desencadena una serie de eventos en la vida de las personas vinculadas a ambos.

7. “Ni una palabra” (2022)

“Hold Tight” es otra producción polaca de 6 capítulos, dirigidos por Michal Gazda y Bartosz Konopka.

¿De qué trata? La desaparición de un joven tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia y revela sus secretos y mentiras.

8. “Engaños” (2024)

“Fool Me Once” es una serie británica de 8 episodios que se convirtió en todo un éxito durante su semana de estreno.

¿De qué trata? La exsoldado Maya ve la figura de su esposo asesinado en el video de la cámara oculta de su hija. Así empieza a desentrañar una conspiración letal.

9. “Atrapados” (2025)

Esta es la primera adaptación latinoamericana de Coben. Se rodó en Bariloche, Argentina, y tuvo como directores a Miguel Cohan y Hernán Goldfrid.

¿De qué trata? Ema Garay, una reportera famosa por atrapar criminales, enfrenta un dilema cuando el sospechoso de la desaparición de una adolescente resulta ser alguien cercano a ella.

10. “Solo una mirada” (2025)

Polonia vuelve a aparecer en la lista con esta serie de 6 episodios, protagonizados por Maria Dębska, Cezary Łukaszewicz y Piotr Stramowski.

¿De qué trata? Cuando una inquietante foto aparece misteriosamente, una mujer se ve obligada a enfrentar verdades ocultas y recuerdos borrosos para proteger a su esposo y sus oscuros secretos.

11. “Me haces falta” (2025)

Finalmente, nos encontramos con “Missing You“, producción británica que se compone de 5 capítulos en total.

¿De qué trata? Cuando encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas, la detective Kat Donovan descubre que algunos secretos... es mejor dejarlos en el pasado.

Rosalind Eleazar asume el rol protagonista de Kat Donovan a lo largo de la serie "Me haces falta" (Foto: Netflix)

