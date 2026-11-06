La actriz surcoreana Shin Min-a le da vida a la protagonista Navier Ellie Trovi en la serie dramática y de fantasía "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
La actriz surcoreana Shin Min-a le da vida a la protagonista Navier Ellie Trovi en la serie dramática y de fantasía "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
Carla Ocaña
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“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) tiene a muchos de sus espectadores encantados con el trabajo de su protagonista, la reconocida actriz Shin Min-ah. Así, si llegaste a la serie de por ella o simplemente la estrella te conquistó con su carisma en pantalla, aquí te cuento qué más puedes ver de su filmografía ¡Descubre cinco con la artista en el reparto y prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “La emperatriz divorciada” es un k-drama de época con toques de fantasía producido por Studio N.

Y, en la historia, seguimos a una emperatriz que enfrenta el pedido de divorcio de su esposo, mientras se juega su futuro entre las intrigas del palacio.

Antes de continuar, mira el tráiler de la producción:

¿QUÉ OTRAS SERIES DE SHIN MIN-AH PUEDES VER EN EL STREAMING?

1. “El peso del amor” (“Oh My Venus”, 2015)

Empiezo la lista con “El peso del amor”, ficción que está disponible en y también gratis con anuncios en .

Aquí, a lo largo de 16 episodios, conocemos la historia de una abogada con sobrepeso y su instructor personal.

Y, como protagonistas, tenemos a Shin Min-ah y So Ji-sub.

En la serie coreana "Oh My Venus", Shin Min-a le da vida a Kang Joo-eun, mientras que So Ji-sub interpreta a Kim Young-ho (Foto: KBS2)
En la serie coreana "Oh My Venus", Shin Min-a le da vida a Kang Joo-eun, mientras que So Ji-sub interpreta a Kim Young-ho (Foto: KBS2)

2. “El amor es como el chachachá” (“Hometown Cha-Cha-Cha”, 2021)

“El amor es como el chachachá”, por su parte, es un show televisivo que está en , tiene 16 capítulos y clasificación 13+.

En la trama, una dentista deja la gran ciudad para abrir un consultorio en un pueblo costero y conoce a un hombre que hace de todo.

Y, en escena, Shin Min-ah comparte reparto con Kim Seon-ho y Lee Sang-yi.

3. “Nuestro horizonte azul” (“Our Blues”, 2022)

“Nuestro horizonte azul” también está en , tiene 20 episodios y clasificación 16+.

Aquí, a lo largo de su trama, la serie reúne historias de personas que viven y trabajan en la isla de Jeju.

Y, además de Shin Min-ah, el reparto incluye a figuras como Lee Byung-hun y Cha Seung-won.

4. “El que no gana no ama” (2024)

Por otro lado, “El que no gana no ama” está en y tiene 12 capítulos en total.

Este k-drama plantea un romance muy conveniente entre una mujer que se casa para evitar pérdidas y un hombre que se casa para evitar inconvenientes.

Y, en su elenco, figuran nombres como Kim Young-dae, Lee Sang-yi y, por supuesto, Shin Min-ah.

5. “Karma” (2025)

Cierro la lista con “Karma”, producción que está en , tiene 6 episodios y clasificación 16+.

Este se presenta como un thriller donde un accidente fatal entrelaza las vidas de seis personas.

Y, en pantalla, estrellas como Park Hae-soo y Lee Hee-jun acompañan a Shin Min-ah.

Shin Min-a interpreta a Joo-yeon a lo largo de la serie "Karma" (Foto: Baram Pictures / Moonlight Film / Netflix)
Shin Min-a interpreta a Joo-yeon a lo largo de la serie "Karma" (Foto: Baram Pictures / Moonlight Film / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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