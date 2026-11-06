“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) tiene a muchos de sus espectadores encantados con el trabajo de su protagonista, la reconocida actriz Shin Min-ah. Así, si llegaste a la serie de Disney+ y Hulu por ella o simplemente la estrella te conquistó con su carisma en pantalla, aquí te cuento qué más puedes ver de su filmografía sin salir del streaming. ¡Descubre cinco producciones surcoreanas con la artista en el reparto y prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “La emperatriz divorciada” es un k-drama de época con toques de fantasía producido por Studio N.

Y, en la historia, seguimos a una emperatriz que enfrenta el pedido de divorcio de su esposo, mientras se juega su futuro entre las intrigas del palacio.

Antes de continuar, mira el tráiler de la producción:

¿QUÉ OTRAS SERIES DE SHIN MIN-AH PUEDES VER EN EL STREAMING?

1. “El peso del amor” (“Oh My Venus”, 2015)

Empiezo la lista con “El peso del amor”, ficción que está disponible en Netflix y también gratis con anuncios en Pluto TV.

Aquí, a lo largo de 16 episodios, conocemos la historia de una abogada con sobrepeso y su instructor personal.

Y, como protagonistas, tenemos a Shin Min-ah y So Ji-sub.

En la serie coreana "Oh My Venus", Shin Min-a le da vida a Kang Joo-eun, mientras que So Ji-sub interpreta a Kim Young-ho (Foto: KBS2)

2. “El amor es como el chachachá” (“Hometown Cha-Cha-Cha”, 2021)

“El amor es como el chachachá”, por su parte, es un show televisivo que está en Netflix, tiene 16 capítulos y clasificación 13+.

En la trama, una dentista deja la gran ciudad para abrir un consultorio en un pueblo costero y conoce a un hombre que hace de todo.

Y, en escena, Shin Min-ah comparte reparto con Kim Seon-ho y Lee Sang-yi.

3. “Nuestro horizonte azul” (“Our Blues”, 2022)

“Nuestro horizonte azul” también está en Netflix, tiene 20 episodios y clasificación 16+.

Aquí, a lo largo de su trama, la serie reúne historias de personas que viven y trabajan en la isla de Jeju.

Y, además de Shin Min-ah, el reparto incluye a figuras como Lee Byung-hun y Cha Seung-won.

4. “El que no gana no ama” (2024)

Por otro lado, “El que no gana no ama” está en Amazon Prime Video y tiene 12 capítulos en total.

Este k-drama plantea un romance muy conveniente entre una mujer que se casa para evitar pérdidas y un hombre que se casa para evitar inconvenientes.

Y, en su elenco, figuran nombres como Kim Young-dae, Lee Sang-yi y, por supuesto, Shin Min-ah.

5. “Karma” (2025)

Cierro la lista con “Karma”, producción que está en Netflix, tiene 6 episodios y clasificación 16+.

Este se presenta como un thriller donde un accidente fatal entrelaza las vidas de seis personas.

Y, en pantalla, estrellas como Park Hae-soo y Lee Hee-jun acompañan a Shin Min-ah.

Shin Min-a interpreta a Joo-yeon a lo largo de la serie "Karma" (Foto: Baram Pictures / Moonlight Film / Netflix)

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