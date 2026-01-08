Netflix ha confirmado que el 2026 será un gran año para las adaptaciones literarias. Y es que, además de la comedia romántica “Gente que conocemos en vacaciones” (en su idioma original: "People We Meet on Vacation“) del director Brett Haley, la plataforma de streaming de la ”N" roja ha anunciado la llegada a su catálogo de otras 5 producciones que se basan en populares obras literarias. ¿Te gustaría conocerlas? Entonces, esta nota es para ti. ¡Prepárate para sumar las siguientes series y películas a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “Gente que conocemos en vacaciones” se basa en la novela homónima de Emily Henry, y narra la historia de Poppy Wright (Emily Bader) y Alex Nilsen (Tom Blyth).

Ellos son dos mejores amigos con personalidades opuestas que—durante una década—han mantenido una tradición inquebrantable: viajar juntos cada verano.

Sin embargo, tras años de complicidad, empiezan a cuestionarse si su vínculo podría transformarse en algo más profundo.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película de Netflix:

5 ADAPTACIONES DE LIBROS QUE NETFLIX ESTRENA EN EL 2026

1. " Él y ella "

Empiezo la lista con "His & Hers“, miniserie que adapta la novela homónima de Alice Feeney, la cual se publicó en el 2020.

¿De qué trata? Un detective y una periodista que están casados―pero distanciados―compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix.

2. “Agatha Christie: Las Siete Esferas”

Esta es una adaptación de tres episodios de la novela “The Seven Dials Mystery”, publicada por Agatha Christie en 1929.

¿De qué trata? Cuando una lujosa fiesta en una mansión rural termina en muerte, una brillante aristócrata se lanza a descifrar el misterio.

¿Cómo verla? Llega a Netflix el jueves 15 de enero del 2026.

3. " Bailando sobre hielo "

“Finding Her Edge” es una adaptación de la novela homónima de Jennifer Iacopelli (publicada en febrero de 2022 e inspirada en el clásico “Persuasión” de Jane Austen).

¿De qué trata? Una ex patinadora artística regresa a la pista con una nueva pareja…, aunque no olvida a su excompañero, su primer amor.

¿Cómo verla? Llega a Netflix el jueves 22 de enero del 2026.

4. “Los Bridgerton 4”

La adaptación más esperada del año es “Bridgerton 4”. Esta vez, la serie adapta “An Offer from a Gentleman”, la tercera novela de la saga de Julia Quinn.

¿De qué trata? Benedict Bridgerton (Luke Thompson) se resiste al matrimonio... hasta que conoce a una misteriosa dama de plata en un baile de máscaras organizado por su madre, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

¿Cómo verla? Netflix estrena la temporada en dos partes: la primera, el jueves 29 de enero del 2026; y la segunda, el 26 de febrero.

5. “Remarkably Bright Creatures”

Cierro la lista con esta película que adapta la novela homónima de Shelby Van Pelt, la cual se publicó en el 2022.

¿De qué trata? Una viuda (Sally Field) que trabaja en un acuario local vuelve a encontrar la felicidad cuando entabla una insólita amistad con un pulpo gigante del Pacífico y un joven rebelde que llega a la ciudad en busca de su familia. Juntos, descubren un misterio que les llevará a un hallazgo que cambiará sus vidas y les devolverá la capacidad de asombrarse.

¿Cómo verla? Se estrena en Netflix el 8 de mayo del 2026.

"Remarkably Bright Creatures" es la aclamada novela debut de la autora estadounidense Shelby Van Pelt (Foto: Ecco / HarperCollins Publishers)

