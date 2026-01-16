La tercera temporada de “La reina del flow” (en inglés: "The Queen of Flow“) llegó a Netflix con nuevos rostros que prometen revolucionar la trama de la popular serie colombiana. Así, entre las incorporaciones más comentadas está Alisson Joan, quien interpreta a la talentosa Sky (Yara Giraldo). Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz aparece en la pantalla. Y es que su nombre aparece en los créditos de diversas series que puedes ver ahora mismo en el streaming. ¿Te gustaría conocerlas? Pues, te las presento en las siguientes líneas.

Vale precisar que Alisson Joan ganó reconocimiento en su país de origen gracias a su participación en “A Otro Nivel 2017″, un reality musical de Caracol Televisión

Desde entonces, ha lanzado varias canciones, tales como ‘Chilear’, ‘Tu Versión’ y ‘Una Cita’.

LAS SERIES DE ALISSON JOAN QUE DEBES VER TRAS LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

1. “Arelys Henao, canto para no llorar” (2022)

La primera temporada de esta serie biográfica sobre la cantante de música popular Arelys Henao marcó el debut de Alisson Joan en producciones de gran formato.

Así, en 65 episodios del show televisivo, ella interpretó a Margarita.

¿De qué trata? Contra viento y marea, la joven Arelys Henao persigue su sueño de convertirse en cantante en este drama lleno de música, basado en los inicios de la icónica estrella colombiana.

Alisson Joan como Margarita en una escena de la serie “Arelys Henao, canto para no llorar” (Foto: Caracol Televisión)

2. " Romina Poderosa " (2023)

Uno de los papeles más importantes en la carrera de Alisson Joan fue el de Nayibe Juliana Virviescas en “Romina Poderosa” (en inglés: “Miss Adrenaline: A Tale of Twins”).

Ella era la mejor amiga de Romina y apareció en 66 capítulos de la ficción.

¿De qué trata? Una competitiva ciclista se hace pasar por su hermana gemela asesinada para cazar a los culpables, hacer justicia y descubrir la verdad detrás de su separación al nacer.

3. " La primera vez " (2024)

En la segunda temporada de “La primera vez” (en inglés: "Eva Lasting“), Alisson Joan le dio vida a Natalia.

La actriz participó en 10 episodios estrenados en el 2024, los que la hicieron ser parte del elenco de una de las producciones colombianas más exitosas de la plataforma de streaming de la “N” roja.

¿De qué trata? Una misteriosa muchacha llega a un colegio de hombres en la Colombia de los setenta, rompiendo estereotipos, reglas… y uno que otro corazón.

4. " Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca " (2024)

Alisson Joan interpretó a Luly en 23 capítulos de esta secuela de la icónica telenovela colombiana protagonizada por Miguel Varoni.

Su personaje es descrito como una joven prodigio de 22 años que, a esa edad, ya tiene un postgrado en ingeniería de sistemas.

¿De qué trata? Tras veinte años fuera del país, Pedro regresa y comete nuevamente el error de enamorarse de quien no debe: Fernanda. Ella es jefa y futura suegra de su hijo Pedro Junior, cuya brillante carrera se pone en riesgo con el retorno de su padre. Viendo su vínculo peligrar, Pedro intenta reconstruir la relación con su hijo y comenzar juntos un camino de aprendizaje.

5. “María la caprichosa” (2026)

Cierro la lista con esta serie inspirada en la vida real de María Roa Borja, la mujer que luchó por dignificar y legalizar los derechos de las empleadas domésticas en Colombia. Aquí, Alisson Joan le da vida a Diana.

¿De qué trata? Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres... y luchar por un futuro mejor.

