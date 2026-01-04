La actriz Ana González Bello inició el 2026 con fuerza, al protagonizar la comedia romántica “Amor de oficina” (en inglés: “Love from 9 to 5”) de Netflix. Sin embargo, este no es su único proyecto disponible para el público que desea conocer más de su trabajo en pantalla. Por eso, en las siguientes líneas, te presento un par de películas y una serie de la artista mexicana que puedes ver ahora mismo en la plataforma de streaming de la “N” roja. ¡Presta atención y prepárate para agregarlas a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “Amor de oficina” se centra en Graciela (González Bello) y Mateo (Diego Klein), dos personas que viven una noche de pasión sin saber que son los rivales por el puesto de CEO en una importante empresa dedicada a la ropa interior.

Entonces, lo que comienza como una feroz batalla laboral... pronto se convierte en un desafío personal para ambos.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie mexicana:

LAS PRODUCCIONES DE ANA GONZÁLEZ BELLO QUE PUEDES VER EN NETFLIX

1. " La más fan " (2025)

Papel de la actriz: Paola

Empiezo la lista con "La más fan" (en inglés: "The Biggest Fan“), comedia de 91 minutos de metraje que explora temas como la fama, la cancelación en redes sociales y una amistad inesperada.

¿De qué trata? Lana Cruz, cancelada en Hollywood, busca revivir su carrera en su país. Pero Polly, una fan divertida y algo intensa, convierte su vida en una telenovela. ¿Podrá brillar otra vez?

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. " Veinteañera, divorciada y fantástica " (2020)

Papel de la actriz: Emiliana

"Veinteañera, divorciada y fantástica" es otra película de la filmografía de Ana González Bello. Bajo la dirección de Noé Santillán-López, esta se presenta como una comedia romántica de 96 minutos de duración.

¿De qué trata? Cuando su marido le pide el divorcio y destruye sus sueños, una vivaz y joven mujer se muda a otra ciudad para comenzar una nueva y fabulosa vida.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “El Club” (2019)

Papel de la actriz: Ana Paula Castillo

Cierro la lista con “El Club” (en inglés: “The Club”), serie mexicana dirigida por Camila Ibarra, y protagonizada por Alejandro Speitzer, Minnie West y Jorge Caballero.

"El Club" es una comedia dramática que se desarrolla a lo largo de 25 episodios (Foto: Netflix)

¿De qué trata? En México, un grupo de chicos ricos y rebeldes se mete en el negocio narco, pero lo que parece un subidón celestial pronto se convierte en una caída dantesca.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

