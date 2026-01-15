“Agatha Christie: Las siete esferas” (en su idioma original: “Agatha Christie’s Seven Dials”) ya está disponible en Netflix, con tres episodios que marcan el regreso del universo de la autora británica al streaming. Y es que, más allá de esta miniserie, los suscriptores de Disney+ cuentan con acceso a una trilogía cinematográfica—que adapta algunas de las obras más emblemáticas de la “Reina del misterio”—dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh en el papel del detective belga Hércules Poirot.

Las producciones a las que me refiero son “Asesinato en el Expreso de Oriente” (“Murder on the Orient Express”), “Muerte en el Nilo” (“Death on the Nile”) y “Cacería en Venecia” (“A Haunting in Venice”), y, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre cada una de ellas.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix basada en “El misterio de las siete esferas” (1929):

LA TRILOGÍA DE PELÍCULAS DE DISNEY+ QUE ADAPTA LAS OBRAS DE AGATHA CHRISTIE

Tal como te puedes imaginar, esta trilogía de películas representa una ambiciosa apuesta por revitalizar las adaptaciones de las novelas de Agatha Christie para una nueva generación de espectadores.

1. “Asesinato en el Expreso de Oriente” (2017)

La primera entrega de la saga nos presentó al famoso Kenneth Branagh como Hércules Poirot, el célebre detective cuyo bigote y obsesión por el equilibrio se convirtieron en su sello distintivo.

El guion, escrito por Michael Green, adapta la exitosa obra de 1934 de Christie, previamente llevada al cine en 1974 por Sidney Lumet con Albert Finney como protagonista.

Además, el elenco incluye a figuras como Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley y Josh Gad.

¿De qué trata? Todos son sospechosos cuando se comete un asesinato en un lujoso viaje en tren, y un brillante detective debe correr contra el tiempo para resolver el rompecabezas antes de que el asesino ataque de nuevo.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

2. “Muerte en el Nilo” (2022)

Originalmente programada para lanzarse en noviembre del 2019, esta película tuvo al menos siete cambios de fecha antes de su estreno en el 2022.

Y, tal como lo sugiere el título, adapta la novela de Christie de 1937, con Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Ali Fazal, Russell Brand, Dawn French y Rose Leslie como protagonistas.

¿De qué trata? Las vacaciones egipcias del detective belga Hercule Poirot a bordo de un glamoroso barco se convierten en la aterradora búsqueda de un asesino, cuando la luna de miel de una idílica y perfecta pareja es trágicamente interrumpida.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

3. " Cacería en Venecia " (2023)

Finalmente, la tercera entrega de la trilogía está basada parcialmente en la obra “Las manzanas” (1969) de Agatha Christie, la cual es una de las historias menos conocidas de la autora británica.

El reparto incluye a Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey, Kelly Reilly, Jude Hill, Kyle Allen, Camille Cottin y Riccardo Scamarcio, por solo mencionar algunos nombres.

El póster de "Cacería en Venecia", película dirigida por Kenneth Branagh que se desarrolla a lo largo de 103 minutos de metraje (Foto: 20th Century Fox)

¿De qué trata? Ahora jubilado y viviendo en un exilio auto-impuesto en Venecia, Poirot acude renuentemente a una sesión espiritista en un “palazzo” decadente y embrujado. Entonces, cuando uno de los invitados es asesinado, el detective se ve envuelto en un siniestro mundo de sombras y secretos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

