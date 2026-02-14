Los fanáticos de la saga homónima de Stefania S. están emocionados por el estreno de “Love Me Love Me” en Amazon Prime Video. La novela que ha generado más de 23 millones de lecturas en Wattpad se convirtió en una película dirigida por Roger Kumble (“Cruel Intentions”) a partir del guion de Veronica Galli y Serena Tateo. El nuevo drama romántico adolescente sigue a June (Mia Jenkins), quien tras mudarse a Milán conoce a dos amigos, uno es un estudiante estrella y el otro un atractivo problema. Por supuesto, ella no puede evitar sentirse atraída por el chico rebelde.

Tras la muerte de su hermano, June tiene pensado empezar desde cero en una escuela internacional de élite, pero la aparición de Will (Luca Melucci) y James (Pepe Barroso) altera sus planes. Si ya viste esta película, que tiene una duración de 99 minutos, estos títulos te podrían interesar.

Si buscas películas similares a “Love Me Love Me” para maratonear el fin de semana, Amazon Prime Video tiene buenas opciones. La saga “After” también se basa en una popular serie de novelas y se centra en un romance tóxico.

LAS PELÍCULAS QUE DEBES VER EN AMAZON PRIME VIDEO SI TE GUSTÓ “LOVE ME LOVE ME”

1. Culpa mía

Basada en la saga de novelas “Culpables” escrita por Mercedes Ron, “Culpa mía” es la primera película de la trilogía que narra la historia de Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara), quienes tras conocerse empiezan a sentir una atracción irresistible que pronto se convertirá en puro fuego y pasión desenfrenada. Sus padres se oponen a su relación e interceden para separarlos.

Sinopsis: “Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados.”

"Culpa Mía" es una película española protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara (Foto: Amazon Prime Video)

2. After

“After: Aquí empieza todo” es la primera película de la saga juvenil protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin. La cinta basada en la saga homónima de la escritora estadounidense Anna Todd se centra en la relación amorosa complicada de Tessa y Hardin, quienes no tiene el mejor inicio y deben superar varias pruebas para continuar juntos.

Sinopsis: “Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin Scott, el chico malo por excelencia, con un pasado oscuro. La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento sexual, un amor infinito, dos polos opuestos hechos el uno para el otro.”

“After: aquí empieza todo” es un drama romántico juvenil protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin (Foto: Diamonds Films)

3. Maravilloso Desastre

Basada en la novela del mismo nombre de McGuire, “Beautiful Disaster” es un drama romántico dirigido por Roger Kumble y coescrita por Kumble y Jamie McGuire. La película protagonizada por Dylan Sprouse y Virginia Gardner sigue dos jóvenes que se conocen durante una noche de boxeo ilegal y su historia empieza con una peculiar apuesta.

Sinopsis: “Abby, estudiante de primer año, desea enfocarse en sus estudios y comenzar una nueva vida social. Sus planes cambian cuando conoce a Travis, el galán de la universidad. Si bien intenta resistir su atracción por él, acepta una apuesta que los convierte en compañeros de cuarto por un mes. Pero él desconoce que el oscuro pasado de Abby está a punto de emerger y que los dañará…o unirá para siempre.”

Dylan Sprouse y Virginia Gardner son los protagonistas de la película "Maravilloso Desastre" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Dímelo bajito

Dirigida por Denis Rovira Van Boekholt a partir del guion Jaime Vaca, “Dímelo bajito” es una película española romántica basada en el primer libro del mismo nombre de la trilogía Dímelo, escrita por Mercedes Ron. Este romance tiene a Alícia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales como protagonistas.

Sinopsis: “Kamila cree tener todo bajo control: estudios, vida social, su imagen. Todo menos el regreso inesperado, después de 7 años, de sus vecinos, los enigmáticos hermanos Di Bianco. Thiago le robó su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora su vuelta sacudirá su mundo. ¿Podrán superar el pasado o todo estallará otra vez?”

Los jóvenes actores Fernando Líndez, Alícia Falcó y Diego Vidales lideran el elenco de "Dímelo bajito", película que explora géneros como el romance y el drama a lo largo de su trama (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)

5. El mapa que me lleva a ti

Basada en la aclamada novela de J. P. Monninger, “El mapa que me lleva a ti” (“The Map That Leads to You” en su idioma original) es un drama romántico de Amazon Prime Video que narra la historia de Heather Mulgrew (Madelyn Cline), una joven que tiene toda su vida perfectamente planeada hasta que conoce a un atractivo aventurero en el viaje a Europa que realiza con sus mejores amigas. Aunque viven un romance, él esconde un secreto que lo cambiará todo.

Sinopsis: “La película sigue a Heather, una joven que está viajando por Europa con sus amigas antes de dar inicio a su vida perfectamente planeada. Un encuentro fortuito con Jack da pie a un romance inesperado que culmina en un profundo descubrimiento emocional. Cuando los secretos y las decisiones ponen a prueba su unión, el camino de Heather cambiará para siempre. Basada en la novela de J. P. Monninger.”

Madelyn Cline y KJ Apa son los protagonistas del drama romántico "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Prime Video)

