Netflix ha sumado a su catálogo un nuevo capítulo de la antología “Monsters” (en español: “Monstruo”) y esta vez el foco está puesto en uno de los crímenes más infames de la historia estadounidense. Y es que “Monster: The Lizzie Borden Story” (o “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”) llegó para revivir el caso de la mujer acusada de matar a hachazos a su padre y a su madrastra en 1892. Así, a propósito del estreno de la producción, aquí te invito a conocer las principales películas y series inspiradas en este expediente de la vida real.

Vale precisar que “Monster: The Lizzie Borden Story” se centra en una joven de la alta sociedad de Massachusetts que vive atrapada en un hogar marcado por la crueldad y las rígidas expectativas de la era victoriana.

Y, en medio de ese entorno, ella encuentra una vía de escape junto a Bridget Sullivan, la empleada doméstica de la familia.

De esta manera, la cuarta temporada de la serie antológica explora temas como los roles de género, la misoginia, la clase social y la sexualidad en aquella época.

Antes de continuar, mira una escena de la producción de Netflix:

¿QUÉ OTRAS PELÍCULAS Y SERIES CUENTAN EL CASO DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

1. “La leyenda de Lizzie Borden” (1975)

Empiezo la lista con “La leyenda de Lizzie Borden” (“The Legend of Lizzie Borden”), telefilme dirigido por Paul Wendkos, con Elizabeth Montgomery en el papel principal.

Cabe resaltar que esta fue la primera dramatización televisiva del juicio de 1893 en Massachusetts y le valió a Montgomery una nominación al Globo de Oro.

¿Cómo verla? Está disponible para alquilar o comprar a través de Amazon.

La película "The Legend of Lizzie Borden" está dirigida por Paul Wendkos y se desarrolla a lo largo de 100 minutos de metraje (Foto: George LeMaire Productions / Paramount Television)

2. “El crimen de Lizzie” (2014)

“El crimen de Lizzie” (“Lizzie Borden Took An Ax”), por su parte, es un telefilme de Lifetime dirigido por Nick Gomez, con Christina Ricci como Lizzie Borden y Clea DuVall como su hermana Emma.

Y, al igual que la mayoría de títulos de la selección, este se centra en el proceso judicial que tuvo que vivir la protagonista en pleno siglo XIX.

¿Cómo verlo? Está disponible para alquilar o comprar a través de Amazon y Apple TV.

3. “The Lizzie Borden Chronicles” (2015)

Por otro lado, “The Lizzie Borden Chronicles” es una miniserie de ocho episodios que funciona como continuación directa del largometraje anterior.

Aquí, Christina Ricci repite el papel ya como una Lizzie absuelta y enfrentada al rechazo de su pueblo.

¿Cómo verla? Está disponible para alquilar o comprar a través de Amazon, Apple TV y Google Play.

4. “El asesinato de la familia Borden”

Cierro la lista con “El asesinato de la familia Borden” (“Lizzie”), película dirigida por Craig William Macneill, con Chloë Sevigny como Lizzie y Kristen Stewart como la sirvienta Bridget Sullivan.

Y, a lo largo de 105 minutos de metraje, la cinta se presenta como un drama psicológico e íntimo sobre la relación entre ambas mujeres.

¿Cómo verla? Está disponible para alquilar o comprar a través de Amazon y Apple TV.

El póster de "Lizzie", película del director Craig William Macneill que se desarrolla a lo largo de 105 minutos de metraje (Foto: Artina Films / Destro Films / Powder Hound Pictures)

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