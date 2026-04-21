¡Disney+ Latinoamérica trae estupendas noticias para el público otaku! Y es que, este 2026, la famosa plataforma de streaming incorporará nuevos animes a su oferta en la región, con estrenos que se suman a la llegada de “My Hero Academia” y apuntan a convertir al servicio en una opción cada vez más atractiva para para quienes siguen de cerca la animación japonesa. Así, ¿quieres saber qué populares series se adicionan a su catálogo? Pues, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

LOS ANIMES QUE SE SUMAN AL CATÁLOGO DE DISNEY+ ESTE 2026

De acuerdo con WDN, los animes que esperan un próximo lanzamiento en Disney+ Latinoamérica son tres.

1. “Jujutsu Kaisen”

Empiezo la lista con “Jujutsu Kaisen”, exitosa adaptación del manga de Gege Akutami que narra la historia de Yuji Itadori, un estudiante de secundaria con habilidades físicas fuera de lo común que termina involucrado en el mundo de las maldiciones, criaturas nacidas de la energía negativa de los humanos.

"Jujutsu Kaisen" es un anime que explora géneros como la fantasía, el terror, la intriga y la acción (Foto: MAPPA)

Así, tras un incidente con un objeto maldito, Yuji decide ingerir uno de los dedos de Ryomen Sukuna, conocido como el “rey de las maldiciones”, y se convierte en su contenedor, lo que lo obliga a entrar a una escuela de hechiceros para aprender a controlar ese poder.

¿Cuándo se estrena en Disney+? El lunes 27 de abril del 2026.

2. “My Hero Academia”

Por otro lado, la premisa de “My Hero Academia” se sitúa en un mundo donde casi toda la población nace con “dones” y ser héroe profesional es una carrera más.

Aquí nuestro protagonista, Izuku Midoriya, nace sin habilidades, pero sueña con convertirse en héroe y estudiar en la prestigiosa Academia U.A.

Sin embargo, su trayectoria cambia cuando conoce a All Might, el mayor héroe de todos, quien le ofrece la posibilidad de heredar su poder.

De esta manera, la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi combina combates, exámenes de ingreso, prácticas de campo y enfrentamientos contra villanos, con mucho foco en el desarrollo de sus personajes.

¿Cuándo se estrena en Disney+? Próximamente.

3. " Dorohedoro "

Cierro la lista con “Dorohedoro”, anime que apuesta por una mezcla de fantasía oscura, violencia y humor negro.

Esta adaptación del manga de Q Hayashida se desarrolla en The Hole, una ciudad caótica donde los hechiceros usan a los habitantes como conejillos de indias para sus experimentos.

Allí conocemos a Caiman, un hombre que ha perdido la memoria después de que un hechicero le cambiara la cabeza por la de un reptil y que, junto a su amiga Nikaido, se dedica a cazar magos para descubrir quién lo transformó y recuperar su identidad.

¿Cuándo se estrena en Disney+? Próximamente.

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