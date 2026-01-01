El 2026 arranca con una oferta inigualable para los fans del anime. Y es que, además de la temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes”, el primer mes del año trae consigo estrenos imperdibles: desde el esperadísimo regreso de “Jujutsu Kaisen”.... hasta la última entrega de “Golden Kamuy”. A continuación, te comparto la lista completa con fechas y todo lo que debes saber sobre 6 lanzamientos clave en la plataforma de streaming Crunchyroll. ¡Anda preparándote para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” llega exactamente el lunes 5 de enero del 2026 .

Además, se espera que la historia continúe explorando los avances de Koichi y Kazuho, mientras se profundiza en el lado oculto del universo “MHA”.

Antes de continuar, mira el tráiler de esta entrega:

OTROS 6 ANIMES QUE LLEGAN A CRUNCHYROLL EN ENERO DEL 2026

1. " Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004 "

Fecha de estreno: sábado 3 de enero del 2026

En "Sentenced to Be a Hero“, ser héroe no es un honor sino el peor castigo imaginable.

Resulta que los criminales condenados por los delitos más atroces son sentenciados a convertirse en “héroes” y obligados a luchar en el frente de batalla contra los ejércitos del Rey Demonio.

Pero hay una particularidad brutal: no se les permite morir. En ese sentido, cada vez que caen en combate, son resucitados para continuar peleando en un ciclo interminable de violencia.

2. “Golden Kamuy” - Temporada final

Fecha de estreno: lunes 5 de enero del 2026

Después de cuatro temporadas, la búsqueda del oro de los Ainu llega a su conclusión definitiva.

Así, este capítulo final promete revelar quién se quedará finalmente con el tesoro en una batalla que ha sido aclamada por los lectores del manga de Satoru Noda como uno de los desenlaces más satisfactorios de la década.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

3. " Jujutsu Kaisen " - Temporada 3

Fecha de estreno: jueves 8 de enero del 2026

¡El regreso más esperado del año! La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” llega a las pantallas con el arco “Culling Game”.

Tras el devastador Incidente de Shibuya, resulta que Kenjaku activa su plan maestro: un torneo mortal con reglas estrictas que determinan quién vive y quién muere.

Además, el arco introduce personajes nuevos como Hiromi Higuruma y marca el retorno de Yuta Okkotsu, el protagonista de “Jujutsu Kaisen 0”.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

4. " Fire Force " - Temporada 3 Parte 2

Fecha de estreno: viernes 9 de enero del 2026

En la segunda parte de la tercera temporada del anime “Fire Force”, Shinra Kusakabe y el Octavo Escuadrón de la Brigada Especial contra Incendios enfrentan su prueba más difícil.

Y es que deben detener el apocalipsis que el Pastor y los Encapuchados Blancos han estado gestando durante toda la serie.

Sí, el Gran Cataclismo, el evento que amenaza con convertir el planeta entero en un sol ardiente, está a punto de desatarse.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

5. " Hell’s Paradise " - Temporada 2

Fecha de estreno: domingo 11 de enero del 2026

Después de tres años de espera, Gabimaru el Vacío regresa.

Como muchos recordamos, la primera temporada de “Hell’s Paradise” presentó a nuestro protagonista como un ninja condenado a muerte que acepta una misión suicida: viajar a la misteriosa isla de Shinsenkyo junto a otros criminales y sus verdugos para encontrar el elixir de la inmortalidad.

¿El problema? Pues, que ese lugar está habitada por monstruos y seres conocidos como Tensen, dioses que no toleran la presencia humana en su territorio.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

6. " Frieren: Beyond Journey’s End " - Temporada 2

Fecha de estreno: viernes 16 de enero del 2026

La temporada 2 del anime "Frieren: Beyond Journey’s End" es uno de los títulos más esperados entre sus fans (Foto: Madhouse)

“Frieren: Tras finalizar el viaje” (o "Frieren: Más allá del final del viaje“), el anime que conquistó al mundo en el 2024, vuelve para seguir el viaje emocional de la elfa inmortal.

Y, tal como te puedes imaginar, esta segunda temporada continuará con Frieren, Fern y Stark explorando el norte del continente.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

