“One Piece” regresó después de una pausa de tres meses, así que los fanáticos tendrán nuevos episodios cada semana a partir del 5 de abril de 2026. Para los usuarios de Netflix, los nuevos capítulos llegarán con unos días de retraso. No obstante, en Crunchyroll estarán disponibles en simultáneo con su estreno en Japón. Mientras esperas cada nuevo episodio, podrías darle la oportunidad a otro anime shonen que regresó en los primeros días de abril. Dicha serie estrenó su cuarta temporada y también está disponible en la plataforma de streaming de anime.

Se trata de “Welcome to Demon School! Iruma-kun”. Aunque no es igual de popular, longevo y exitoso que la adaptación animada de la obra de Eiichiro Oda, que dio inicio a su recta final, comparte algunas características: los protagonistas buscan destacar en un mundo hostil, rodeados de amigos leales, además se centra en la aventura, la comedia y la creación de una “familia encontrada”.

Tanto “One Piece” como “Welcome to Demon School! Iruma-kun!” presentan mundos llenos de criaturas únicas y habilidades especiales. Luffy e Iruma tienen un apetito insaciable y una personalidad optimista. Además, las dos series equilibran momentos cómicos con batallas intensas.

En la temporada 4 de "Welcome to Demon School! Iruma-ku", la Clase Anormal se enfrenta al desafío del "Festival de Música", dejando de lado el combate físico para centrarse en la expresión musical (Foto: BN Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “WELCOME TO DEMON SCHOOL, IRUMA-KUN!”?

“Welcome to Demon School! Iruma-kun”, que se basa en una serie de manga japonesa de Osamu Nishi, narra la historia de Iruma Suzuki, un humano bondadoso de 14 años vendido por sus padres a un demonio. El protagonista intenta sobrevivir en la escuela de demonios Babyls, ocultando su humanidad y escalando rangos junto a sus amigos Alice Asmodeus y Clara Valac.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “Iruma Suzuki es un humano de 14 años que un día es arrastrado en contra de su voluntad al mundo de los demonios. Por si no tenía bastantes problemas con eso, su nuevo dueño y autodeclarado ‘Abuelo’ es el demonio director de su nueva escuela. Para poder sobrevivir en este nuevo mundo y en esta escuela, Iruma tendrá que superar todo tipo de retos, como vencer en un duelo a un estudiante muy…”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “WELCOME TO DEMON SCHOOL, IRUMA-KUN!”?

La cuarta temporada de “Welcome to Demon School! Iruma-kun” se estrenó el 4 de abril de 2026 en Crunchyroll. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver este anime shonen solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “WELCOME TO DEMON SCHOOL, IRUMA-KUN!”

REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “WELCOME TO DEMON SCHOOL, IRUMA-KUN!”

Este es el reparto principal de voces de la cuarta temporada de “Welcome to Demon School! Iruma-kun”:

Iruma Suzuki: Ayumu Murase

Alice Asmodeus: Ryōhei Kimura

Clara Valac: Ayaka Asai

Azazel Ameri: Saori Hayami

Naberius Kalego: Daisuke Ono

Purson Soi: Setsuo Itō

La nueva temporada del anime "Welcome to Demon School! Iruma-ku" abarca el arco del Festival de Música del manga de Osamu Nishi (Foto: BN Pictures)

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