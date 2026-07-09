Con el estreno de “One Piece: Heroines” en el streaming, el foco ha vuelto a ponerse sobre Nami, la querida navegante de los Sombrero de Paja. Sin embargo, debes saber que este no es el primer capítulo especial que la franquicia le dedica un homenaje a la joven. Y es que existe otro título que se ganó el cariño de los fans del anime y que ya exploró ese mismo camino: “One Piece: Fan Letter”. Así, si te preguntas de qué trata, quién estuvo detrás y dónde puedes encontrarlo ahora mismo, aquí te lo explico.

Vale precisar que este proyecto llegó como parte de las celebraciones por el 25º aniversario de la franquicia creada por Eiichiro Oda.

En ese sentido, se presentó como un episodio único, pensado para llenar el espacio que dejaba una pausa de la serie principal.

¿DE QUÉ TRATA “ONE PIECE: FAN LETTER”?

El especial “One Piece: Fan Letter” adapta libremente la novela “Straw Hat Stories”, escrita por Tomohito Ōsaki.

La trama se ubica justo después del salto temporal del anime, entre los arcos de Marineford y Sabaody.

Así, en lugar de centrarse en la tripulación principal, el episodio sigue a marines y ciudadanos que admiran a los Sombrero de Paja desde la distancia.

Y uno de esos hilos sigue a una joven que ha tomado a Nami como su ídolo, hasta el punto de imitar su estilo y escribirle una carta.

Es decir, la historia muestra la influencia de nuestros protagonistas en la gente común de este mundo ficticio.

MIRA EL TRÁILER DE “ONE PIECE: FAN LETTER”

¿QUIÉN ESTUVO DETRÁS DEL ESPECIAL “ONE PIECE: FAN LETTER”?

La dirección de “One Piece: Fan Letter” estuvo a cargo de Megumi Ishitani y el guion fue escrito por Momoka Toyoda, mientras que Keisuke Mori se encargó del diseño de personajes y de la dirección de animación.

En el reparto de voces en japonés, por su parte, figuran: Cocoro Kikuchi, Yasuyuki Kase y Hiroki Takahashi.

¿CÓMO VER “ONE PIECE: FAN LETTER”?

“One Piece: Fan Letter” se estrenó en octubre del 2024 en Crunchyroll, el mismo día de su emisión en Japón.

Por lo tanto, si cuentas con una suscripción activa a ese famoso servicio de streaming, este es el LINK OFICIAL en el que puedes acceder a su contenido.

Eventualmente, Netflix sumó el episodio a su catálogo, por lo que el especial también está disponible en la plataforma de la “N” roja.

El especial "One Piece Fan Letter" fue lanzado para celebrar el 25° aniversario del anime (Foto: Toei Animation)

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