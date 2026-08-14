El isekai vive uno de sus momentos más llamativos en mucho tiempo. Y es que, en esta temporada, Crunchyroll ha reunido al mismo tiempo a varios de los títulos que definieron la moda de los protagonistas transportados a mundos de fantasía. Así, se ha desatado una ola de comparaciones entre fans que llevan años siguiendo cada franquicia anime por separado. En ese sentido, ¿te gustaría saber qué producciones destacadas acompañan a “Re:Zero -Starting Life in Another World-” en el catálogo de emisión vigente de la plataforma de streaming? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el isekai es un subgénero del anime de fantasía en el que un personaje ordinario es transportado o reencarnado en otro mundo, con reglas distintas a las de su realidad.

De esta manera, en la mayoría de casos, ese nuevo entorno funciona como escenario para su evolución personal, sus batallas y la construcción de un universo propio lleno de magia, política y conflicto.

¿QUÉ ANIMES ISEKAI COINCIDEN EN CRUNCHYROLL ESTE 2026?

1. “Re:Zero -Starting Life in Another World”

Empiezo la lista con “Re:Zero -Starting Life in Another World-”, serie que sigue a Subaru Natsuki, un joven corriente que de pronto aparece en un mundo desconocido y es rescatado por una misteriosa chica de cabello plateado.

Entonces, decidido a devolverle el favor, él se ve envuelto en una cadena de ataques que terminan por costarle la vida, momento en el que descubre que posee la capacidad de regresar en el tiempo hasta el instante en que llegó a ese mundo.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll, donde se encuentra en la segunda parte de su cuarta temporada.

Natsuki Subaru es el protagonista del anime "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)

2. “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”

Por otro lado, “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation” cuenta la historia de un hombre de 34 años sin trabajo ni rumbo que, tras morir en un accidente, se reencarna como un bebé en un mundo regido por la magia y la espada.

Así, consciente de los errores que arrastraba en su vida anterior, aprovecha esta segunda oportunidad para formarse desde cero y dominar la magia con una disciplina que nunca tuvo.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll, donde estrenó su tercera temporada en julio del 2026.

3. “That Time I Got Reincarnated as a Slime”

“That Time I Got Reincarnated as a Slime”, por su parte, presenta a Satoru Mikami, un oficinista insatisfecho con su rutina que muere de forma inesperada y despierta convertido en un slime dentro de un mundo de fantasía.

Y, pese a lo modesto de su nueva forma, él cuenta con dos habilidades clave para sobrevivir: una que le permite comprender a fondo todo lo que lo rodea; y otra que le da la posibilidad de copiar las capacidades de sus rivales.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll, donde continúa su cuarta temporada.

4. “Saga of Tanya the Evil”

Cierro la lista con “Saga of Tanya the Evil”, anime ambientado en el frente de una guerra que sigue a una teniente de corta edad al mando de un pelotón, temida por el enorme poder mágico que maneja.

Bajo el liderazgo de esta oficial, conocida como una estratega implacable, la trama explora las consecuencias de un conflicto bélico narrado desde una perspectiva tan cruda como particular.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll, donde regresó con su segunda temporada el pasado 8 de julio del 2026, tras nueve años de espera.

Tanya Degurechaff en medio del fuego en una imagen promocional del anime "Youjo Senki: Saga of Tanya the Evil" (Foto: NUT)

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