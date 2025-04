Si quedaste encantado con “Solo Leveling”, donde viste a Jinwoo, un joven que tras volver de la muerte, luego de ser asesinado por monstruos en una mazmorra de alto rango y que poco a poco llega a convertirse en un cazador de rango S, a continuación te damos a conocer otros animes de la producto A-1 Pictures que también puedes ver en Crunchyrroll.

Antes te precisamos que A-1 Pictures Inc. es un estudio de animación japonés fundado por el exproductor de Sunrise Mikihiro Iwata. Se trata de una empresa subsidiaria de Aniplex, empresa de producción de anime de Sony.

5 MEJORES ANIMES DE LA PRODUCTORA A-1 PICTURES QUE PUEDES VER EN CRUNCHYROLL

A continuación, 5 animes de la productora A-1 Pictures que puedes ver en Crunchyroll:

“YOUR LIE IN APRIL”

“Your Lie in April” narra la historia de Kousei Arima, un muchacho prodigioso con el piano, pero que no puede escuchar su música tras haber sufrido un trauma luego de la muerte de su madre y su instructor de piano. Debido a ello, se aleja demasiado de todo y no le encuentra sentido a la vida hasta que un día conoce a la violinista Kaori Miyazono, quien atrapa por completo su atención. ¿Será posible que él vuelva a hacer lo que tanto amaba antes?

Basada en: Manga homónimo de Naoshi Arakawa

Manga homónimo de Naoshi Arakawa Temporadas: 1

1 Episodios: 23

23 Año: 2014

2014 País: Japón

“KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR”

“Kaguya-sama: Love Is War” sigue a dos muchachos que lideran el consejo estudiantil: Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya, presidente y vicepresidenta, respectivamente. Los dos podrían ser la pareja perfecta y aunque se gustan mutuamente, ninguno decide dar el primer paso por orgullo; así que planean diferentes estrategias para conseguir que el otro se le declare primero y el que lo haga, se convertirá en el perdedor.

Basada en: Manga homónimo de Aka Akasaka

Manga homónimo de Aka Akasaka Temporadas: 3

3 Episodios: 37

37 Año: 2019

2019 País: Japón

“BOKU DAKE GA INAI MACHI”

“Boku dake ga Inai Machi” más conocida como “Erased” o “Desaparecido” narra la historia de Satoru Fujinuma, un autor de manga frustrado que trabaja como repartidor de pizzas, que posee un don excepcional: cada vez que tiene lugar alguna tragedia cerca de él es proyectado unos minutos hacia atrás en el tiempo para tratar de impedirla. Uno de esos recuerdos la lleva a 1988, cuando una compañera de clase se convierte en la primera víctima de un secuestrador en serie. ¿Podrá el jovencito reparar el pasado para cambiar el presente?

Basada en: Manga homónimo de Kei Sanbe

Manga homónimo de Kei Sanbe Temporadas: 1

1 Episodios: 12

12 Año: 2016

2016 País: Japón

“ANOHANA: THE FLOWER WE SAW THAT DAY”

“Anohana: The Flower We Saw That Day” sigue a un grupo de amigos de infancia que se distancia tras la muerte de Meiko “Menma” Honma en un accidente. Cinco años después, su espíritu aparece frente a uno de los muchachos y le pide que le cumpla una promesa que le hizo antes de su muerte; es así que se reúne con todos para tratar de ayudarla, aunque varios no creen en él.

Basada en: Manga homónimo de Mari Okada

Manga homónimo de Mari Okada Temporadas: 1

1 Episodios: 11

11 Año: 2012-2013

2012-2013 País: Japón

“MAGI: THE LABYRINTH OF MAGIC”

“Magi: The Labyrinth of Magic” sigue a Aladdin, un niño que lleva consigo una flauta con la que puede invocar a un djinn gigante llamado Ugo. Él viaja para descubrir quién es en realidad. Un día, conoce a un joven mercader llamado Alibaba Saluja, que sueña con conquistar la misteriosa mazmorra de Qishan; es así que ambos emprenden una aventura juntos. Poco a poco Aladdin descubrirá que es un mago y deberá luchar contra aquellos que quieren destruir el destino.

Basada en: Manga homónimo de Shinobu Ohtaka

Manga homónimo de Shinobu Ohtaka Temporadas: 2

2 Episodios: 50

50 Año: 2012

2012 País: Japón