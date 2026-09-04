La estrella Robert De Niro volvió a la conversación del momento con “Susurran tu nombre” (en su idioma original: “The Whisper Man”), el thriller que Netflix sumó a su catálogo el pasado 28 de agosto del 2026. Así, si ya terminaste de ver la película y te quedaste con ganas de más, debes saber que la plataforma de streaming incluye otros títulos exclusivos del actor ganador del Óscar que combinan el mismo tono oscuro con historias completamente distintas... desde el cine de gánsteres hasta el thriller político.

Vale precisar que “Susurran tu nombre” narra la historia de un viudo que, tras la desaparición de su hijo, recurre a la ayuda de su padre ausente: un detective retirado que, años atrás, encarceló a un peligroso asesino serial.

Y, bajo la dirección de James Ashcroft, con un guion basado en la novela de Alex North, el reparto de la cinta está liderado por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott y tiene a Michael Keaton, Owen Teague y Hamish Linklater en roles secundarios clave.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película de Netflix:

¿QUÉ OTRAS PRODUCCIONES DE ROBERT DE NIRO PUEDES VER EN NETFLIX?

El catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja incluye otras dos producciones originales protagonizadas por el galardonado actor: el drama criminal “The Irishman” y el thriller político “Zero Day”.

1. “The Irishman” (2019)

En el caso de “The Irishman” (en español: “El Irlandés”), la película de Martin Scorsese sigue al sicario Frank Sheeran, quien rememora los secretos que ocultó como integrante leal de la familia criminal Bufalino.

El póster de "The Irishman", película del director Martin Scorsese que se desarrolla a lo largo de 209 minutos de metraje (Foto: Netflix)

En pantalla, además de Robert De Niro, aparecen estrellas como Al Pacino y Joe Pesci.

Cabe resaltar que la cinta recibió diez nominaciones en la 92° edición de los Oscars, incluyendo Mejor Película, aunque no ganó ninguna estatuilla.

2. “Zero Day” (2025)

Por otro lado, “Zero Day” (en español: “Día cero”) es una miniserie de seis episodios centrada en un expresidente de Estados Unidos que recibe amplios poderes para investigar un ciberataque devastador.

El póster de "Zero Day", serie que explora géneros como el suspenso y el drama a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

Aquí, el elenco principal reúne a Robert De Niro junto a Jesse Plemons y Lizzy Caplan.

Es importante mencionar que la producción se estrenó el 20 de febrero del 2025 y llegó a ocupar el segundo lugar del top 10 de Netflix en Estados Unidos durante dos semanas consecutivas.

Y tú, ¿ya sumaste estos títulos a tu lista de visualizaciones?

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí