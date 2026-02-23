Si eres de los que disfrutó de cada enigma resuelto por Maomao en “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria“), cuya temporada 2 se estrenó en enero del 2025 en Crunchyroll, seguramente estás buscando más historias donde la lógica, la deducción y los misterios se roben el protagonismo. ¿La buena noticia? Pues, resulta que la plataforma de streaming tiene un catálogo variado de animes sobre detectives que deberías sumar a tu próxima maratón. Así, en esta nota, te presento 5 de ellos.

Vale precisar que “The Apothecary Diaries” narra la historia de una joven boticaria que es llevada a la corte imperial y termina resolviendo—en secreto—los misterios que rodean a las concubinas y a los altos funcionarios.

Todo esto gracias a su increíble conocimiento sobre hierbas, venenos y medicina tradicional.

Antes de continuar, mira el tráiler de anime de Crunchyroll:

¿QUÉ ANIMES SOBRE DETECTIVES PUEDES VER EN CRUNCHYROLL TRAS “THE APOTHECARY DIARIES”?

1. “Bungo Stray Dogs” (2016-2023)

Empiezo la lista con esta producción del reconocido estudio Bones, la cual sigue a Atsushi Nakajima, un joven huérfano que, tras ser expulsado de su orfanato, termina uniéndose a la Agencia de Detectives Armados, una organización cuyos miembros poseen poderes sobrenaturales y se encargan de resolver casos demasiado peligrosos para la policía o el ejército.

El anime, creado a partir del manga de Kafka Asagiri y las ilustraciones de Sango Harukawa, acumula 5 temporadas con un total de 60 episodios emitidos entre el 2016 y el 2023.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

2. “Gosick” (2011)

Ambientada en 1924, en la ficticia nación europea de Saubure, esta producción sigue a Kazuya Kujo, un estudiante japonés de intercambio que llega a la Academia Santa Margarita y conoce a Victorique de Blois, una joven prodigio con una inteligencia sin igual para resolver misterios.

Juntos se ven envueltos en una serie de eventos que van desde asesinatos hasta conspiraciones políticas, todo ello enmarcado en una atmósfera que recuerda a las historias clásicas de detectives europeos.

El show, producido también por el estudio Bones, está basado en las novelas ligeras de Kazuki Sakuraba, con ilustraciones de Hinata Takeda.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

El anime "Gosick" explora géneros como el drama, la intriga y la comedia a lo largo de su trama (Foto: Bones Film)

3. “Undead Girl Murder Farce” (2023)

Esta propuesta lleva el misterio detectivesco a un terreno completamente diferente. Transcurre a finales del siglo XIX, en un mundo donde conviven humanos con vampiros, hombres lobo, gólems y otras criaturas.

La protagonista es Aya Rindo, una belleza inmortal que existe solo como cabeza sin cuerpo y que, acompañada por Tsugaru Shinuchi—un cazador de demonios mitad humano—y su fiel sirvienta Shizuku Hasei, viaja por Europa resolviendo casos sobrenaturales mientras busca recuperar su forma original.

Producida por el estudio Lapin Track y basada en las novelas de Yugo Aosaki, la serie cuenta con 13 episodios.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

4. “Ameku M.D.: Doctor Detective” (2025)

Para quienes disfrutan del subgénero de misterios médicos, esta serie es una apuesta reciente que vale la pena.

Se centra en Takao Ameku, una brillante doctora que trabaja en el Departamento de Diagnóstico Patológico del Hospital General Ten’ikai, donde se enfrentan a enfermedades inexplicables y asesinatos que ni la policía puede resolver. Su asistente, Yuu Takanashi, la acompaña en cada investigación.

Basada en las novelas de misterio médico de Mikito Chinen, con ilustraciones de Noizi Ito, la adaptación fue producida por Project No.9 y consta de 12 episodios estrenados a partir de enero del 2025.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

5. “Ron Kamonohashi: Deranged Detective” (2023-2024)

Cierro la lista con esta serie que nos presenta a Ron Kamonohashi, un excéntrico genio que fue expulsado de la prestigiosa escuela de detectives Blue al descubrirse que, tras resolver un caso, era capaz de empujar involuntariamente a los criminales a la muerte.

Tras conocer a Totomaru Isshiki, un oficial de policía noble e inexperto, ambos forman una dupla peculiar para investigar crímenes y desentrañar una verdad que lleva mucho tiempo oculta.

Producida por el estudio Diomedéa y basada en el manga de Akira Amano, la serie cuenta con 2 temporadas y 26 episodios en total.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

