La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero los fans confían en que no tendrán que esperar demasiado (Foto: Mappa)
La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero los fans confían en que no tendrán que esperar demasiado (Foto: Mappa)
Nelly Osco
Nelly Osco

el Arco de Ejecución (Itadori’s Extermination Arc), el Arco de las Preparaciones (Perfect Preparation Arc) y el Arco del Culling Game (Juego de la matanza) del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. Mientras los primeros se desarrollan en los primeros episodios, el último es el eje central de la tercera entrega. Entonces, ¿qué arcos del material original llegarán a las pantallas con de la popular serie?

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” confirmó su cuarta entrega poco después del final de la tercera, lo que no fue una sorpresa para los fans, debido al éxito de las película “” y los doce nuevos episodios del anime. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, se sabe que continuará tras las batallas en la colonia Sendai y se esperan más novedades en el JUJU FES 2026, programado para agosto de 2026.

En la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", Kenjaku diseñó el Juego de la matanza como un ritual para recolectar energía maldita y fusionar a la población de Japón con Tengen (Foto: Mappa)
En la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", Kenjaku diseñó el Juego de la matanza como un ritual para recolectar energía maldita y fusionar a la población de Japón con Tengen (Foto: Mappa)

¿QUÉ ARCOS DEL MANGA ADAPTARÁ “JUJUTSU KAISEN” TEMPORADA 4?

Debido a que la tercera entrega de “” adaptó solo la primera parte de The Culling Game, la cuarta temporada mostrará los eventos de la segunda parte. Pero ¿los próximos episodios serán suficientes para completar este importante y extenso arco? ¿Quedará tiempo para, al menos, dar inicio al siguiente arco argumental?

La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” arrancó en el capítulo 138 del manga de Akutami y llegó hasta el capítulo 181. The Culling Game cuenta con 221 capítulos, así que aún restan 40 capítulos por adaptar. Considerando que en doce episodios se adaptaron 43 capítulos del material original, la cuarta entrega podría completar ese arco.

Incluso, es probable que incluya el inicio del arco final, la Batalla Decisiva en Shinjuku (Shinjuku Showdown Arc), que comienza el el capítulo 222 y cuenta con 50 capítulos

La tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" terminó con las batallas en la colonia Sendai, es decir, el capitulo 181 del manga (Foto: Mappa)
La tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" terminó con las batallas en la colonia Sendai, es decir, el capitulo 181 del manga (Foto: Mappa)

LOS PRINCIPALES EVENTOS DEL ARCO DE THE CULLING GAME

Estos son los principales eventos del arco del Juego de la eliminación y se puede agrupar en cuatro secciones.

Preparación y Objetivos

  • La aniquilación del Clan Zenin
  • Reclutamiento de Hakari

Las Colonias de Tokio

  • Yuji vs. Hiromi Higuruma
  • Megumi vs. Reggie Star

La Colonia de Sendai y Tokio No. 2

  • El Battle Royale de Yuta Okkotsu
  • Hakari vs. Kashimo

La Colonia Sakurajima y el clímax del arco

  • Maki vs. Naoya (Maldición)
  • La intervención Militar
  • El regreso de Sukuna

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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