La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” inicia tras los eventos del Incidente de Shibuya y adapta el Arco de Ejecución (Itadori’s Extermination Arc), el Arco de las Preparaciones (Perfect Preparation Arc) y el Arco del Culling Game (Juego de la matanza) del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. Mientras los primeros se desarrollan en los primeros episodios, el último es el eje central de la tercera entrega. Entonces, ¿qué arcos del material original llegarán a las pantallas con la cuarta temporada de la popular serie?

“Jujutsu Kaisen” confirmó su cuarta entrega poco después del final de la tercera, lo que no fue una sorpresa para los fans, debido al éxito de las película “Jujutsu Kaisen: Execution” y los doce nuevos episodios del anime. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, se sabe que continuará tras las batallas en la colonia Sendai y se esperan más novedades en el JUJU FES 2026, programado para agosto de 2026.

En la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", Kenjaku diseñó el Juego de la matanza como un ritual para recolectar energía maldita y fusionar a la población de Japón con Tengen (Foto: Mappa)

¿QUÉ ARCOS DEL MANGA ADAPTARÁ “JUJUTSU KAISEN” TEMPORADA 4?

Debido a que la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen” adaptó solo la primera parte de The Culling Game, la cuarta temporada mostrará los eventos de la segunda parte. Pero ¿los próximos episodios serán suficientes para completar este importante y extenso arco? ¿Quedará tiempo para, al menos, dar inicio al siguiente arco argumental?

La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” arrancó en el capítulo 138 del manga de Akutami y llegó hasta el capítulo 181. The Culling Game cuenta con 221 capítulos, así que aún restan 40 capítulos por adaptar. Considerando que en doce episodios se adaptaron 43 capítulos del material original, la cuarta entrega podría completar ese arco.

Incluso, es probable que incluya el inicio del arco final, la Batalla Decisiva en Shinjuku (Shinjuku Showdown Arc), que comienza el el capítulo 222 y cuenta con 50 capítulos

La tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" terminó con las batallas en la colonia Sendai, es decir, el capitulo 181 del manga (Foto: Mappa)

LOS PRINCIPALES EVENTOS DEL ARCO DE THE CULLING GAME

Estos son los principales eventos del arco del Juego de la eliminación y se puede agrupar en cuatro secciones.

Preparación y Objetivos

La aniquilación del Clan Zenin

Reclutamiento de Hakari

Las Colonias de Tokio

Yuji vs. Hiromi Higuruma

Megumi vs. Reggie Star

La Colonia de Sendai y Tokio No. 2

El Battle Royale de Yuta Okkotsu

Hakari vs. Kashimo

La Colonia Sakurajima y el clímax del arco

Maki vs. Naoya (Maldición)

La intervención Militar

El regreso de Sukuna

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