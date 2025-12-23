La Jump Festa 2026, celebrada el 20 y 21 de diciembre del 2025, dejó a miles de personas con las emociones a flor de piel. Y es que, al igual que todos los años, el evento organizado por Shueisha hizo anuncios importantes sobre lo que se viene en el mundo del anime. Por eso, en esta nota, reuní las 5 revelaciones que más entusiasmaron a los fans. ¡Presta atención!

Vale precisar que, tal como te puedes imaginar, el episodio especial de “My Hero Academia” se llevó gran parte de la atención.

¿Qué se sabe al respecto? Pues, que se titula “More” y que adapta el capítulo 431 del manga de Kōhei Horikoshi.

Además, nos lleva 8 años en el futuro—tras los eventos de la batalla final—y tiene planeado su estreno para el 2 de mayo del 2026.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia 8”:

LOS 5 ANUNCIOS MÁS IMPORTANTES DE LA JUMP FESTA 2026

1. El regreso de “Black Clover”

Después de cuatro años de pausa, “Black Clover” finalmente regresa en el 2026.

Y es que, como muchos sabemos, el anime se acercó demasiado al manga de Yuki Tabata, lo que obligó al equipo detrás de cámaras a detener su producción.

Sin embargo, ahora con material nuevo disponible, la serie vuelve con su esperadísima temporada 2.

2. Los dos proyectos simultáneos de " Haikyu!! "

“Haikyu!!” también regresa a las pantallas, pero con dos proyectos simultáneos a lo largo del 2027.

El primero, una película titulada “Haikyu!! vs. The Little Giant” .

. El segundo, un especial del anime llamado “The Place Where Monsters Go”.

3. La temporada 2 de “Chainsaw Man”

“Chainsaw Man”, por su parte, confirmó que tendrá temporada 2, la cual adaptará el ‘Arco de Asesinos’.

Para muchos, este es el segmento más emocionante del manga de Tatsuki Fujimoto, por lo que la noticia ha entusiasmado al fandom de la franquicia.

4. El final de “Kaiju No. 8”

Por otro lado, se reveló que la producción del “Capítulo Final” del anime “Kaiju No. 8″ ya comenzó.

Además, con el fin de amenizar la espera, se anunció el lanzamiento de un corto original titulado “Narumi’s Week Days”.

5. La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”

Sí, ya se sabía que la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” llegaría el jueves 8 de enero del 2026.

No obstante, ahora tenemos un nuevo tráiler que trajo consigo interesantes revelaciones.

LOS OTROS ANUNCIOS DE LA JUMP FESTA 2026

Entre los otros anuncios que se hicieron en la Jump Festa 2026, destacan:

En el día 1:

Una novela ligera a propósito del lanzamiento de “Gintama The Movie: Yoshihara in Flames” (estreno en Japón: 13 de febrero del 2026)

(estreno en Japón: 13 de febrero del 2026) La temporada 2 de “Oblivion Battery” se lanza en el 2027

se lanza en el 2027 La temporada 3 de “MASHLE” se estrena en el 2027

se estrena en el 2027 La temporada 2 de “Sakamoto Days” está confirmada

está confirmada La temporada 2 de “Hell’s Paradise” se lanza el 11 de enero del 2026 con el tema de apertura “Kasukana Hana” de Tatsuya Kitani feat. BABYMETAL

se lanza el 11 de enero del 2026 con el tema de apertura “Kasukana Hana” de Tatsuya Kitani feat. BABYMETAL La continuación de “The Prince of Tennis II - U-17 WORLD CUP” se estrena en el 2026

En el día 2:

La temporada 2 de “Blue Box” se lanza en el 2026

se lanza en el 2026 “Dr. STONE: Science Future” , la tercera parte de la temporada final del anime, se estrena en abril del 2026

, la tercera parte de la temporada final del anime, se estrena en abril del 2026 “Kill Blue” se lanza en abril del 2026

se lanza en abril del 2026 La temporada 3 de “DAN DA DAN” se lanza en el 2027

se lanza en el 2027 La cuarta parte de “Bleach: Thousand-Year Blood War” se estrena en julio del 2026

se estrena en julio del 2026 “Akane-banashi” se lanza en abril del 2026

se lanza en abril del 2026 La película live-action “Look Back” se estrena en el 2026

se estrena en el 2026 “One Piece” lanza el ‘Arco de Elbaph’ en abril del 2026

Y tú, ¿también estás emocionado por lo que se viene?

El 'Arco de Elbaph' del exitoso anime "One Piece" se estrena oficialmente el 5 de abril del 2026 (Foto: Toei Animation)

