La desaparición de Elena (Alice Lupparelli) tiñe de sombras la costa de Agro Pontino en “Adoración” (“Adoration” en inglés y “Adorazione” en su idioma original), serie italiana de Netflix dirigida por Stefano Mordini. Mientras la policía y sus amigos piensan que no es más que otro intento de escapar de una provincia asfixiante, la realidad es completamente diferente y se revelará en el nuevo drama adolecente. ¿Quiénes conforman el elenco de esta producción? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La ficción escrita por Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria y Francesca Tozzi tiene seis episodios y se estrenó en la edición 19 del Festival de Cine de Roma antes de su lanzamiento en la plataforma de streaming de la N roja, el 20 de noviembre de 2024.

Alice Lupparelli, Noemi Megagnini, Beatrice Puccilli, Giulio Brizzi, Penelope Raggi, Luigi Bruno, Tommaso Donadoni, Federico Russo, Alessia Cosmo, Federica Bonocore, Claudia Potenza, Barbara Chichiarelli, Ilenia Pastorelli, Noemi, Max Mazzotta y Mario Sgueglia forman parte del reparto de “Adoración”. Pero ¿quién es quién en la serie italiana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ADORACIÓN”

1. Alice Lupparelli como Elena

Alice Lupparelli, que anteriormente participó en el cortometraje “Primavera” y en la serie “Un professore”, asume el papel de Elena Simonetti, una joven de 16 años que desapareció justo cuando empieza el verano en la costa de Agro Pontino. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? ¿Sigue con vida? Sus amigos creen que cumplió su sueño de salir de ese pueblo, pero las pruebas indican algo diferente.

Alice Lupparelli asume el rol de Elena y Noemi Megagnini asume el rol de Vanessa en la serie italiana "Adoración" (Foto: Netflix)

2. Noemi Megagnini como Vanessa

Noemi Megagnini, que pareció en los cortos “Walk of Shame”, “Ways of Seeing”, “Madrigale”, “The Lost Sauce”, “Making Peace with the Dead”, “Heal”, “Internal Voices”, “Utterly Stutterly Yours”, “Ninna Nulla”, “Screenplay Showdown” y “Pistacchio”, interpreta a Vanessa, la mejor amiga de Elena.

Noemi Megagnini interpreta a Vanessa, la mejor amiga de Elena, en la serie italiana "Adoración" (Foto: Netflix)

3. Beatrice Puccilli como Vera

Beatrice Puccilli, que fue parte de producciones como “The App”, “Paramore”, “Quell’estate con Irène” y “Diva Futura”, da vida a Vera, otra de las amigas de Elena. Al igual que el resto, tiene algunos secretos que saldrán a la luz y ayudarán a esclarecer el caso.

Beatrice Puccilli da vida a Vera, una de las amigas de Elena, en la serie italiana "Adoración" (Foto: Netflix)

4. Giulio Brizzi como Giorgio

Giulio Brizzi, que apareció en “La guerra è finita”, “Curon”, “Se terminó el tiempo”, “Tu Non Sai Le Colline”, “Fake Shot” y “2 Win”, es el encargado de interpretar en Giorgio en la primera temporada de “Adoración”.

Giulio Brizzi interpreta a Giorgio, uno de los amigos de Elena, en la serie italiana "Adoración" (Foto: Netflix)

5. Tommaso Donadoni como Enrico

Tommaso Donadoni, que anteriormente le dio vida a Mirco en la serie de “Vivere non è un gioco da ragazzi”, asume el rol de Enrico, uno de los amigos de Elena.

Tommaso Donadoni da vida a Enrico, otro de los amigos de Elena, en la serie italiana "Adoración" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ADORACIÓN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Adoración” “es una serie juvenil sobre un grupo de chicos y chicas en un verano que cambiará sus vidas para siempre. El final de las clases y la llegada de los primeros turistas a las preciosas playas de Sabaudia coinciden con la desaparición de Elena, una joven de 16 años ansiosa por huir de la provincia del Agro Pontino.

Cada uno de los amigos de Elena sabe algo que no cuenta, posee una conexión secreta con ella y podría estar involucrado de alguna forma en su misteriosa desaparición. Comienza así un viaje sembrado de sospechas y revelaciones que llevará a los protagonistas a afrontar la verdad sobre sus relaciones y su educación emocional”.

¿CÓMO VER “ADORACIÓN”?

“Adoración” se estrenará el miércoles 20 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.