“Agatha All Along” llega a su fin el 31 de octubre de 2024 con un episodio doble, pero antes del desenlace, la miniserie creada por Jac Schaeffer para Disney+ reveló la verdadera identidad de Rio Vidal, personaje interpretado por Aubrey Plaza. Al igual que sucedió con el rol de Joe Locke, los fanáticos de Marvel tenían claro que la actriz recordada por “Parks and Recreation” en realidad era la Muerte, pero ¿cómo se llegó a ese momento?

En la serie protagonizada por Kathryn Hahn, después de que el aquelarre central de brujas emprende un recorrido basado en el tarot, todos reciben una carta asignada. Mientras Billy Maximoff (Locke) recibe el Mago y Agatha Harkness (Hahn), el Tres de Espadas, Rio Vidal obtiene la Muerte, relacionada con la misteriosa Bruja Verde.

Tras el último episodio de “Agatha All Along” queda claro que el personaje de Aubrey Plaza es la encarnación de la Muerte y la líder de los aterradores Siete de Salem. Pero ¿este papel tendrá mayor relevancia en otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel? Por lo pronto, ¿quién es la Muerte?

Rio Vidal (Aubrey Plaza) en realidad es la encarnación de la muerte que fue llamada la Bruja Verde original en la serie "Agatha All Along" (Foto: Marvel Television/ Disney+)

¿QUIÉN ES LA MUERTE EN MARVEL?

La Muerte, cocreada por Jim Starlin y Mike Friedrich, apareció por primera vez en Marvel Comics en “Captain Marvel #26″ en 1973. Como encarnación del fin de todas las cosas, la Muerte tiene dominio sobre todos los seres vivos mientras mantiene un férreo control sobre las llaves de la inmortalidad.

Aunque la entidad cósmica no tiene forma física y puede adoptar cualquier apariencia, suele manifestarse ante los humanos como un esqueleto con túnica, una mujer hermosa o un hombre apuesto.

Además, la Muerte tiene un lugar junto a sus hermanas la Eternidad, el Infinito y el Olvido como una de las principales fuerzas de la creación. Por lo tanto, los que han intentado terminar con su reinado sobre su oscuro dominio han fracasado.

La Muerte ha estado presente en varios eventos cósmicos clave en el Universo Marvel, como la primera Guerra del Guantelete del Infinito y la Guerra de Aniquilación. Pero uno de sus momentos más recordados está relacionado con Thanos, el Titán, que le declaró su amor y fue rechazado, al igual que un dios de la muerte llamado Walker.

Rio Vidal (Aubrey Plaza) se revela como la Muerte en el nuevo episodio de la serie "Agatha All Along" (Foto: Marvel Television/ Disney+)

¿CÓMO VER EL FINAL DE “AGATHA ALL ALONG”?

Los últimos episodios de “Agatha All Along” se estrenarán el jueves 31 de octubre de 2024 en Disney+, por lo tanto, para ver el final de temporada solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.