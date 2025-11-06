Una serie que promete darnos misterio, suspenso, intriga y sobre todo mucho drama aterrizará en Netflix. Me refiero a “Las siete esferas”, basada en “The Seven Dials Mystery”, una de las novelas policiacas más exitosas de Agatha Christie. Averigua de qué se trata, cuándo se estrena y más. Vale precisar que esta adaptación fue escrita por Chris Chibnall, quien es el creador de “Broadchurch”, un drama policiaco muy exitoso en la televisión británica.

¿DE QUÉ TRATA “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”?

“Agatha Christie: Las siete esferas” se ubica en Inglaterra de 1925, año en el que una lujosa fiesta en una mansión termina con la muerte de un joven. En estas circunstancias aparece Lady Eileen “Bundle” Brent, una brillante detective que investigará este misterioso y escalofriante caso, que cambiará su vida, pues al tratar de resolver descubrirá mucho más.

“Un drama ingenioso, épico y trepidante de la reina del crimen, Agatha Christie, cobra vida en una emocionante nueva versión para Netflix”, señala Netflix sobre la producción.

"Las siete esferas" se desarrolla en una aislada mansión, donde alguien aparece muerto. El misterio y drama estarán en todo momento (Foto: Agatha Christie Productions / Imaginary Friends / Netflix / Orchid Pictures)

SE BASA EN UNA NOVELA

Tal como lo mencionamos al inicio, el drama se basa en la novela “The Seven Dials Mystery”, de Agatha Christie, escritora y dramaturga británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo obtuvo reconocimiento a nivel internacional.

De acuerdo con la sinopsis del libro, se lee: “Una broma pesada se tuerce de forma escalofriante y mortal en el clásico de misterio de Agatha Christie, la reina del género: ‘El misterio de las siete esferas’. Gerry Wade era un dormilón de primera, así que los demás huéspedes decidieron gastarle una broma. Programaron ocho despertadores para que sonaran uno tras otro a partir de las 6:30 de la mañana. Pero al llegar el día, faltaba uno y la broma se volvió en su contra, con consecuencias trágicas. Para Jimmy Thesiger en particular, las palabras Siete Esferas adquirirían un nuevo y escalofriante significado”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”?

La serie “Agatha Christie: Las siete esferas” llega a Netflix en 2026. Exactamente el 15 de enero; así que para disfrutarla debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En "Las siete esferas", reconocidos actores forman parte del reparto (Foto: Agatha Christie Productions / Imaginary Friends / Netflix / Orchid Pictures)

TRÁILER DE “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”

La serie se desarrolla en 1920. Sigue a una detective que usará todo su ingenio para resolver un crimen durante una lujosa fiesta en una mansión rural. Sus indagaciones la llevarán a descubrir más secretos que nadie imaginaba.

Si bien, todos los invitados son sospechosos, la brillante Lady Eileen Brent seguirá las pistas para encontrar al culpable antes de que se escape. Vale precisar que a lo largo de los capítulos, muchos secretos y mentiras se conocerán.

ELENCO DE “LAS SIETE ESFERAS”

Mia McKenna-Bruce como Lady Eileen “Bundle” Brent

Helena Bonham Carter como Lady Caterham

Martin Freeman como Battle

Corey Mylchreest como Gerry Wade

Ed Bluemel como Jimmy Thesiger

Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux

Martin Freeman forma parte del reparto de "Las siete esferas" (Foto: Agatha Christie Productions / Imaginary Friends / Netflix / Orchid Pictures)

