“Agatha Christie: Las siete esferas” (en su idioma original: “Agatha Christie’s Seven Dials”) es la serie que llega a Netflix con una interesante propuesta narrativa que combina misterio, drama y suspenso a lo largo de 3 episodios. Así, ¿te gustaría saber quiénes integran el reparto de esta adaptación televisiva del director Chris Sweeney y del guionista Chris Sweeney? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía del elenco. ¡Conoce a cada uno de los actores y personajes de la producción británica!

Vale precisar que, tal como lo sugiere el título, la ficción se basa en la obra “The Seven Dials Mystery” (“El misterio de las siete esferas”) de Agatha Christie.

En ese sentido, nos traslada a la Inglaterra de 1925, cuando—durante una fiesta en una lujosa casa de campo—una broma inofensiva se tuerce de forma terrible y mortal.

Allí, una perspicaz e inquieta joven deberá desentrañar una trama escalofriante que cambiará su vida, al destapar los oscuros secretos que esconde la mansión campestre.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Agatha Christie: Las siete esferas”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”?

1. Mia McKenna-Bruce como Lady Bundle Brent

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con la protagonista: Lady Eileen “Bundle” Brent. Ella es una detective amateur con un verdadero espíritu inquisitivo.

La actriz que la interpreta es Mia McKenna-Bruce, reconocida por su papel protagónico en la película “How to Have Sex” (2023) y por su participación en producciones como “The Witcher”, “Persuasion” y “Vampire Academy”.

Mia McKenna-Bruce como Lady Bundle Brent en una escena de la serie "Agatha Christie: Las siete esferas" (Foto: Netflix)

2. Helena Bonham Carter como Lady Caterham

Lady Caterham, por su parte, es la madre de Bundle. Ella es una aristócrata de la alta sociedad inglesa que habita en la mansión Chimneys, donde ocurren los misteriosos eventos.

La estrella que asume este rol es Helena Bonham Carter. Entre sus trabajos más famosos destacan su papel como Bellatrix Lestrange en la saga “Harry Potter”, la Princesa Margarita en “The Crown” y sus colaboraciones con Tim Burton en cintas como “Sweeney Todd”, “Alicia en el País de las Maravillas” y “Charlie y la fábrica de chocolate”.

Helena Bonham Carter como Lady Caterham en una escena de la serie "Agatha Christie: Las siete esferas" (Foto: Netflix)

3. Martin Freeman como el superintendente Battle

El superintendente Battle, personaje que aparece en varias de las novelas de Agatha Christie, es un oficial que se une a Bundle en la investigación y resulta clave para resolver el caso.

El actor que le da vida es Martin Freeman, ampliamente conocido por sus papeles como Watson en “Sherlock”, Bilbo Bolsón en la trilogía de “El Hobbit” y su participación en “Fargo”, además de sus apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Martin Freeman como el superintendente Battle en una escena de la serie "Agatha Christie: Las siete esferas" (Foto: Netflix)

4. Edward Bluemel como Jimmy Thesiger

Por otro lado, Jimmy Thesiger es uno de los invitados a la mansión.

El artista que se pone en la piel del personaje es Edward Bluemel, también integrante de los elencos de “A Discovery of Witches” (2018-2022), “Killing Eve” (2019-2022) y “My Lady Jane” (2024).

Edward Bluemel como Jimmy Thesiger en una escena de la serie "Agatha Christie: Las siete esferas" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Agatha Christie: Las siete esferas”:

5. Nyasha Hatendi como el Dr. Cyril Matip

como el Dr. Cyril Matip 6. Corey Mylchreest como Gerry Wade , el joven invitado a la mansión que es víctima de la supuesta “broma”

, el joven invitado a la mansión que es víctima de la supuesta “broma” 7. Guy Siner como Tredwell , el mayordomo de la mansión Chimneys

, el mayordomo de la mansión Chimneys 8. Alex Macqueen como George Lomax , un importante funcionario

, un importante funcionario 9. Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux

como Ronnie Devereux 10. Hughie O’Donnell como Bill Eversleigh

como Bill Eversleigh 11. Stella Stocker como Eve

como Eve 12. Samuel W Hodgson como un policía

como un policía 13. Mark Sloan como Gun Loader

como Gun Loader 14. Kirk Bowett como un invitado a la mansión

como un invitado a la mansión 15. Peter Losasso como un joven oficial de policía

