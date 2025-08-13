Cuando me preguntan qué series no hay que perderse este año, una de mis primeras recomendaciones es “Agente Butterfly”, la esperada producción que aterriza en Prime Video. La razón es clara: logra lo que pocas series de espías consiguen, fusionar el suspenso y el drama psicológico de una manera tan humana que uno termina cuestionando sus propias lealtades. Esta adaptación de la novela gráfica de Arash Amel y creada por BOOM! Studio es una carta de amor al género, pero también un análisis profundo sobre familia y traiciones.

“Agente Butterfly” se estrenó oficialmente el 13 de agosto de 2025, y desde sus primeros avances quedó claro que no sería una serie convencional. En lugar de centrarse únicamente en gadgets y persecuciones, aquí la tensión se construye sobre secretos familiares enterrados, dolor y redención. No exagero cuando digo que cada episodio te dejará pensando en el peso de las decisiones pasadas. En el centro de todo está David Jung, un exagente de inteligencia estadounidense que busca paz en Corea del Sur, pero termina arrastrado de nuevo por viejos fantasmas.

El reparto, que incluye nombres como Daniel Dae Kim, Reina Hardesty, Piper Perabo y Louis Landau, ha sido cuidadosamente seleccionado para dar vida a personajes complejos, llenos de matices. El trabajo actoral es sobresaliente y te atrapa por la autenticidad emocional, cosa que valoro especialmente cuando el género exige tanto a sus intérpretes. Si eres fan de las historias de espías, pero también te interesa el lado humano, esta es la serie que estabas esperando.

Y como sé que muchos llegan a la serie preguntándose quién es quién en esta red de intrigas y lealtades cruzadas, aquí te traigo la guía completa de personajes y actores de Butterfly en Prime Video.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA SERIE “AGENTE MARIPOSA”

Daniel Dae Kim como David Jung

Si hay algo que distingue a Daniel Dae Kim es esa capacidad de transmitir tanto vulnerabilidad como fortaleza. Lo vimos en “Hawaii Five-O” y “Lost”, y aquí no decepciona. Su personaje es un exoficial de inteligencia estadounidense que decide mudarse a Corea del Sur para dejar atrás un pasado violento. Sin embargo, la trama da un giro inesperado cuando la mayor amenaza no proviene de un enemigo extranjero, sino de su propia hija. Es así que es forzado a regresar al mundo del espionaje, enfrentando dilemas que van mucho más allá de lo profesional.

La serie "Agente Butterfly" cuenta con Daniel Dae Kim como protagonista (Foto: Amazon Prime Video)

Reina Hardesty como Rebecca Jung

Rebecca Jung, encarnada por Reina Hardesty, es la hija distanciada de David y protagonista de uno de los conflictos centrales. Si te gustó su papel en “The Flash” o en la película “It’s What’s Inside”, aquí la vas a ver en su versión más feroz. Su personaje trabaja como asesina para la empresa de inteligencia privada Caddis, y su misión principal es eliminar a David, por orden de quienes la reclutaron. Ella es una mezcla de eficiencia fría y vulnerabilidad emocional, y a medida que avanza la serie, su desmoronamiento se convierte en uno de los motores más potentes de la narrativa.

Reina Hardesty como Rebecca en la serie "Agente Butterfly" (Foto: Amazon Prime Video)

Piper Perabo como Juno

Juno, interpretada por Piper Perabo, emerge como una antagonista poderosa en la serie. Ella es la directora ejecutiva de Caddis, con un pasado como abogada, y representa la amenaza constante que enfrenta David. Su relación con su hijo Oliver, también espía, está cargada de tensiones y explora temas como el control parental y el trauma generacional. Si alguna vez la viste en “Coyote Ugly”, “Covert Affairs” o “Yellowstone”, sabrás que sabe manejar personajes con secretos y capas emocionales complicadas.

Piper Perabo hace de Juno en la serie "Agente Butterfly" (Foto: Amazon Prime Video)

Louis Landau como Oliver Barnes

Louis Landau da vida a Oliver, el hijo de Juno, criado en el mundo del espionaje. Su personaje destaca por esa búsqueda constante de aprobación y su destreza para resolver misiones complejas. El actor, quien proviene de Londres y participó en la serie “Rivals”, consigue que su personaje en la serie se distinga por la sutileza emocional y la lucha por validación, no solo profesional sino también personal.

Louis Landau como Oliver Barnes y Piper Perabo en el papel de Juno dentro de la serie "Agente Butterfly" (Foto: Amazon Prime Video)

Otros miembros del reparto

Como suele pasar en producciones de este calibre, hay varios actores y personajes secundarios que enriquecen la trama aunque no tengas tanta información sobre ellos. Aquí te presento algunos de los nombres que verás en Butterfly:

Sung Dong-il como Dootae Kim

Lee Il-hwa como la esposa de Dootae Kim

Kim Ji-hoon como Gun

Charles Parnell como senador George Dawson

Park Hae-soo como Hollis

Kim Tae-hee y Sean Dulake también aparecen en papeles relevantes

Estos actores participarán en la red de vigilancia, secretos y supervivencia que define a “Agente Butterfly”. Aunque no todos tengan la misma relevancia en la historia principal, sus actuaciones son clave para la atmósfera de tensión y misterio que envuelve la serie.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.