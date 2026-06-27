“Agente Kim reactivado” tiene como protagonista a un hombre aparentemente común y corriente que trabaja en una caja de ahorros y cría a su hija como padre soltero, pero que esconde un secreto que se ve obligado a revelar cuando su amada hija es secuestrada. No solo debe emplear sus viejas habilidades y recursos para localizar a los culpables, además debe sumergirse en ese mundo que decidió dejar atrás a pedido de su difunta esposa. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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Este thriller de venganza también conocido como “Agent Kim Reactivated” y “Manager Kim” fue dirigido por Lee Seung-young y Lee So-eun a partir del guion de Nam Dae-joong, y se basa en el famoso webtoon “Manager Kim” de Jeong Jong-taek y Toy, que presenta una historia que combina intensas dosis de acción, comedia y suspenso.

“Agente Kim reactivado”, que se emite en SBS TV los viernes y sábados, y también está disponible en Netflix, cuenta con un elenco conformado por Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho, Joo Sang-wook, Son Na-eun, Seo Su-min, Seo Ji-hye, Won Hyun-jun, Choi Bum-ho, Kim Sung-kyu, Lee Jae-yong, Yoo Ji-an, Lee Dong-ha, Park Jin-woo, Jo Bok-rae y Kim Dae-han.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AGENTE KIM REACTIVADO”

1. So Ji-sub como Kim Do-hyeon

So Ji-sub, conocido por sus roles principales en las series “I’m Sorry, I Love You”, “Cain and Abel”, “Phantom”, “Master’s Sun” y “Oh My Venus”, interpreta a Kim Do-hyeon, un exagente de inteligencia que operaba entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero que abandonó esa vida por pedido de su esposa y se convirtió en gerente del equipo de contabilidad en el banco Sangsaeng.

Tras la muerte de su esposa, se dedicó a cuidar y proteger a su hija Min-ji, quien es todo para él. Por eso, no se detendrá hasta encontrarla y hacer pagar a los que la secuestraron.

So Ji-sub da vida a Kim Do-hyeon / Manager Kim, quien está decidido a encontrar a su hija, en la serie surcoreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)

2. Choi Dae-hoon como Seong Han-su

Choi Dae-hoon, conocido principalmente por sus papeles en las series “Beyond Evil” y Si la vida te da mandarinas…”, da vida a Seong Han-su, amigo del gerente Kim y maestro de taekwondo. También es un exagente secreto, así que ofrecerá ayuda al protagonista cuando la situación se complique. Tiene un hijo, Tae-hoon, que se mete en muchos problemas

Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol, So Ji-sub como Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon como Seong Han-su en la serie coreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)

3. Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol

Yoon Kyung-ho, que fue parte de “Vincenzo”, “Estamos muertos”, “The Sound of Magic”, “Cleaning Up”, “El peor de los males”, “Héroes de guardia” y “La leyenda del cocinero del ejército”, asume el papel de Park Jin-cheol, amigo del Manager Kim que fue miembro de una unidad de fuerzas especiales de élite. Ahora es voluntario de la Asociación de Veteranos del Cuerpo de Marines y padre de Park Da-bin.

Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol, So Ji-sub como Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon como Seong Han-su en la serie surcoreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)

4. Joo Sang-wook como Joo Kang-chan

Joo Sang-wook, actor surcoreano conocido por su participación en las series “Giant”, “Good Doctor”, “Cunning Single Lady”, “Birth of a Beauty” y “Special Affairs Team TEN”, da vida a Joo Kang-chan en “Agent Kim Reactivated”. Se trata del despiadado director ejecutivo de Juhak Construction. Es el padre de Ju Hye-ri.

Joo Sang-wook interpreta a Joo Kang-chan, que dirige una organización de seguridad compuesta por mercenarios, en la serie surcoreana "Agent Kim Reactivated” (Foto: Netflix)

5. Son Na-eun como Sang-ah

Son Na-eun, que fue parte de “Cinderella with Four Knights”, “Shall We Eat Dinner Together?”, “Lost”, “Ghost Doctor”, “El amor vuelve a casa” y “El cuento de la dama Ok”, interpreta a Sang-ah, subgerente del banco Sangsaeng que también esconde un secreto.

Son Na-eun asume el papel de Sang-ah, compañera de trabajo del gerente Kim, en la serie surcoreana "Agent Kim Reactivated” (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Agent Kim Reactivated”:

Seo Su-min como Kim Min-ji

Seo Ji-hye como Lim Yu-jin

Won Hyun-jun como Mole Cricket (Kang Guk-cheol)

Choi Bum-ho como Chief Jang

Kim Sung-kyu como Kang Seong

Lee Jae-yong como Ri Eung-ryeong

Yoo Ji-an como Joo Hye-ri

Lee Dong-ha como Manager Nam

Park Jin-woo como Dry Cleaner Lim

Jo Bok-rae como Gold Tooth

Kim Dae-han como Kim Sang-man

Kim Yoon-bae como Park Kang-min

Kim Kyeong-ryong como Assemblyman Shim

Kael como Kim Nam-hoon

¿DE QUÉ TRATA “AGENTE KIM REACTIVADO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “padre soltero, gerente de empresa y exmiembro de operaciones encubiertas, el agente Kim llevaba una vida normal hasta que su hija, Min-ji, desapareció. Tras descubrir que su hija había sido secuestrada, el agente Kim se vuelve implacable y se lanza a la búsqueda de información. Está decidido a rescatar a su hija por cualquier medio, incluso si eso significa destruir todo y a todos los que se interpongan en su camino."

¿CÓMO VER “AGENTE KIM REACTIVADO”?

“Agente Kim reactivado” se estrenó el 26 de junio de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirán dos nuevos episodios. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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