El actor uruguayo Agustín Della Corte no solo conquistó a la audiencia con su interpretación en “La sociedad de la nieve”, donde bajó 27 kilos para encarnar a un sobreviviente de la tragedia de los Andes. Ahora, en "Olympo“, la serie éxito de Netflix, se sometió a un entrenamiento extremo y una dieta rigurosa para transformarse en Roque Pérez, un rugbier de alto rendimiento que denuncia la discriminación en el deporte.

A sus 27 años, Della Corte combina su experiencia como jugador profesional de rugby con una disciplina férrea que le permitió lograr un físico de atleta olímpico en tiempo récord. En una entrevista al diario La Nación, de Argentina, reveló detalles de su preparación, las restricciones alimenticias y la presión emocional de interpretar un personaje con un mensaje tan potente.

LA DIETA DE AGUSTÍN DELLA CORTE PARA “OLYMPO”

Durante cuatro meses previos al rodaje, el actor se sometió a un régimen supervisado por nutricionistas para lograr el físico de un deportista olímpico:

Desayuno controlado: dos huevos cocidos y yogur de proteína.

Almuerzo y cena: porciones medidas de carne, pollo o pescado con ensalada.

Meriendas: yogur proteico y frutas específicas.

Nada de alcohol ni harinas refinadas durante toda la grabación.

“ La dieta tenía un nivel de detalle casi delirante. Cuando lo mantenés tanto tiempo, se vuelve un poco loco. Pero al ver resultados, todo valía la pena ”, reconoció Della Corte.

Agustín Della Corte cumplió con una dieta delirante, según sus propias palabras (Foto: Agustín Della Corte / Instagram)

¿CÓMO TUVO QUE TRANSFORMAR SU CUERPO AGUSTÍN DELLA CORTE PARA “OLYMPO”?

Para prepararse físicamente, Agustín entrenó durante cuatro meses antes del rodaje y mantuvo la rutina mientras grababa jornadas de hasta 10 horas:

La rutina física tampoco dio tregua:

Corría entre 5 y 10 kilómetros diarios .

. Sesiones de pesas y ejercicios aeróbicos todos los días.

Entrenamiento técnico de rugby específico para las escenas deportivas.

“ Venía de años jugando al rugby, pero esto fue llevar todo a otro nivel. Terminabas la jornada de rodaje y tenías que ir al gimnasio igual ”.

Durante las grabaciones, cada actor debía conservar el mismo estado físico, lo que implicó disciplina absoluta durante semanas.

La rutina diaria de Agustín Della Corte incluye correr 10 km y dieta estricta para Olympo (Foto: Agustín Della Corte / Instagram)

¿CÓMO ES EL PERSONAJE ROQUE PÉREZ EN “OLYMPO”?

Más allá de lo físico, Agustín sintió una enorme responsabilidad al dar vida a Roque, un joven deportista que sufre discriminación homofóbica mientras compite.

“Lo que más orgullo me da es que la gente me escriba para decir que se siente identificada. Un chico me contó que después de ver la serie le dieron ganas de ser quien es y luchar por eso”.

Para el actor, “Olympo” logra que miles de personas se reconozcan en la historia, un reflejo de que las ficciones pueden tener impacto real.

FICHA AGUSTÍN DELLA CORTE

Nombre completo: Agustín Della Corte

Agustín Della Corte Fecha de nacimiento: 1997 (27 años)

1997 (27 años) Nacionalidad: Uruguayo

Uruguayo Profesión: Actor

Actor Ocupación anterior: Jugador profesional de rugby

Jugador profesional de rugby Redes sociales: Instagram: @agustindellacorte

