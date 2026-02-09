En “Ahí estoy yo” (en inglés: “This Is I”), la nueva película japonesa de Netflix basada en la vida de la artista real Haruna Ai, seguimos la historia de una persona que crece sintiendo que no encaja con su entorno... hasta que encuentra—en un médico dispuesto a arriesgarlo todo y en un pequeño cabaré—las primeras pistas de la vida que realmente desea. Así, ¿te gustaría conocer a los actores y personajes que forman parte de la producción? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía del elenco. ¡Descubre quién es quién en el filme!

Vale precisar que la película de Netflix se centra en alguien que tuvo que soportar el acoso escolar antes de hallar aceptación entre los artistas de un club nocturno, donde debuta con un nuevo nombre: Ai.

Allí conoce a un doctor marcado por la culpa que decide adentrarse en el entonces tabú campo de la cirugía de reasignación de género y convertirla en su primera paciente.

De esta manera, ambos forjan un vínculo de confianza que los ayuda a enfrentar el rechazo social y a encontrar un camino para vivir la vida como su yo más auténtico.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ahí estoy yo”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AHÍ ESTOY YO”?

1. Haruki Mochizuki como Ai

Empiezo la lista con la protagonista: Ai. Ella nació como Kenji, un chico que quería convertirse en idol, pero que creció sintiéndose fuera de lugar y evitando las miradas juzgonas de quienes lo rodeaban.

Eventualmente, termina refugiándose en un cabaré, donde decide presentarse con su nuevo nombre.

Y, a partir de ese momento, atraviesa el proceso de decidir someterse a una cirugía de afirmación de género y de aprender a sostener su identidad frente al rechazo social.

En su debut protagónico, el rol está a cargo de Haruki Mochizuki.

Haruki Mochizuki como Ai en una escena de la película “Ahí estoy yo” (Foto: Netflix)

2. Takumi Saitoh como el Dr. Wada

Por otro lado, el doctor Koji Wada es un médico que arrastra la culpa de no haber podido salvar a algunos de sus pacientes y que, al conocer a Ai, se cuestiona qué significa cuidar de alguien.

Entonces, tras escuchar el sufrimiento de la joven, él decide adentrarse en el mundo de la cirugía de afirmación de género, a pesar de sus dudas internas y de los prejuicios que lo rodean.

Por supuesto, esto da lugar a un vínculo de confianza que va más allá de la relación tradicional médico–paciente.

El actor que le da vida al personaje Takumi Saitoh, reconocido por su trabajo previo en "Recuerdos, amores y fideos“, ”Space Battleship Yamato" y "Phoenix Wright: Ace Attorney“.

Takumi Saitoh como el Dr. Wada en una escena de la película “Ahí estoy yo” (Foto: Netflix)

3. Tae Kimura como Hatsue

Hatsue, por su parte, es la madre de Ai.

El papel está a cargo de Tae Kimura, también integrante de los elencos de "Infection“, ”La última familia ninja" y “Kaidan”.

Tae Kimura como Hatsue en una escena de la película “Ahí estoy yo” (Foto: Netflix)

4. Seiji Chihara como Kazutaka

Seiji Chihara, famoso por su participación en "Hana“, ”Tokyo Psycho" y "Young Thugs: Innocent Blood“, se pone en la piel de Kazutaka. Él es el padre de Ai.

Seiji Chihara como Kazutaka en una escena de la película “Ahí estoy yo” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Ahí estoy yo”:

5. Shido Nakamura

6. Yumi Suenari como Mitsu , la abuela de Ai

, la abuela de Ai 7. Ataru Nakamura como Maki

como Maki 8. MEGUMI

9. Kaito Yoshimura

10. Naka Nakamura

