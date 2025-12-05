A propósito del estreno de “Estado de Fuga 1986” (en inglés: “Fugue State 1986”), muchos espectadores de la serie de Netflix se han mostrado interesados en conocer más sobre uno de los capítulos más oscuros de Colombia: la masacre del restaurante Pozzetto. Sin embargo, debes saber que esta no es la primera vez que una ficción explora este caso. Y es que, en el 2007, el director Andrés Baiz debutó en el cine con una cinta que también se inspiraba en la historia del asesino Campo Elías Delgado.

La película a la que me refiero es “Satanás” (también conocida como “Satanás, perfil de un asesino”), la cual es una adaptación de la novela homónima de Mario Mendoza que—a su vez—se basa en la trágica matanza que ocurrió el 4 de diciembre de 1986.

No obstante, a diferencia de la serie de Netflix, centrada en la relación entre el asesino y un joven escritor, este largometraje prefiere ofrecer una visión panorámica de la degradación moral y la violencia latente en la sociedad colombiana.

Damián Alcázar lidera el póster de "Satanás", película dirigida por Andrés Baiz que se desarrolla a lo largo de 95 minutos de metraje (Foto: Proyecto Tucán)

¿DE QUÉ TRATA “SATANÁS”?

“Satanás” relata tres historias paralelas que convergen en una fatídica noche en la Bogotá de los años 80’s.

La primera se centra en Eliseo (Damián Alcázar), un veterano de la guerra de Vietnam y profesor de inglés que vive con su madre, y que siente frustración y desprecio por la humanidad.

La segunda se enfoca en Paola (Marcela Mar), una joven vendedora de mercado que, cansada de la pobreza, se une a una banda para robarle a ejecutivos.

Finalmente, la tercera nos presenta al Padre Ernesto (Blas Jaramillo), un sacerdote en crisis que lucha contra sus deseos carnales y su pérdida de fe.

Así, la vida de nuestros tres protagonistas se cruzan de manera trágica en el restaurante Pozzetto, donde se desata un verdadero infierno.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SATANÁS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Satanás”:

Damián Alcázar como Eliseo , personaje basado en Campo Elías Delgado

, personaje basado en Campo Elías Delgado Marcela Mar como Paola

como Paola Blas Jaramillo como el Padre Ernesto

como el Padre Ernesto Teresa Gutierrez como Blanca, la madre de Eliseo

como Blanca, la madre de Eliseo Vicky Hernandez como Beatriz, una vecina de Eliseo

como Beatriz, una vecina de Eliseo Martina Garcia como Natalia, una estudiante de Eliseo

como Natalia, una estudiante de Eliseo Patricia Castañeda como Valeria

como Valeria Carolina Gaitan como una amiga de Natalia

como una amiga de Natalia Marcela Gallego como la madre de Natalia

como la madre de Natalia Isabel Gaona como Irene

¿CÓMO VER “SATANÁS”?

Si bien “Satanás” no está disponible de manera legal en plataformas de streaming, puedes encontrar el tráiler oficial de la película en plataformas como YouTube.

Cabe resaltar que la interpretación de Damián Alcázar en el filme fue aclamada a nivel internacional, logrando ganar el premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Talentos Emergentes en Montecarlo, Mónaco.

