Tras disfrutar del espectacular desenlace de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia“), quizá estás en busca de tu próxima gran historia. Así, si también eres amante de las maratones frente a la TV, aquí reuní 5 clásicos del anime que ya están finalizados y listos para ver de un solo tirón en Crunchyroll (sin tener que esperar por algún nuevo capítulo semanal).

Vale precisar que, al igual que la obra de Kohei Horikoshi, estas producciones combinan acción, drama y relatos inolvidables.

De esta manera, nos sumergimos en universos que presentan desde alquimistas hasta detectives espirituales... ¡con los que vas a querer actualizar tu lista de pendientes!

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia” - Temporada 8:

5 ANIMES CLÁSICOS QUE PUEDES VER DE PRINCIPIO A FIN EN CRUNCHYROLL

1. ″Fullmetal Alchemist: Brotherhood" (2009-2010)

Empiezo la lista con la adaptación del manga de Hiromu Arakawa, la cual es considerada—por muchos—como el mejor anime de la historia.

¿De qué trata? La serie sigue a los hermanos Edward y Alphonse Elric en su búsqueda de la Piedra Filosofal para restaurar sus cuerpos tras un fallido intento de resucitar a su madre.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

2. ″Cowboy Bebop" (1998-1999)

Si te gustan los grupos disfuncionales que se convierten en familia, este clásico es para ti.

¿De qué trata? Se centra en Spike Spiegel y su tripulación de cazarrecompensas mientras viajan por el espacio en el año 2071.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

3. ″Attack on Titan" (2013-2023)

Tal como “My Hero Academia”, “Shingeki no Kyojin” se lanzó en la década del 2010’s y ganó seguidores a lo largo de sus 10 años de transmisión.

¿De qué trata? La producción nos sumerge en un universo en el que la humanidad vive encerrada tras enormes muros para protegerse de titanes devoradores de hombres.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

4. ″Mob Psycho 100″ (2012 -2017)

Del mismo creador de “One-Punch Man”, esta serie es ideal para aquellos que amaron la evolución emocional de Deku y van en busca de un espectáculo visual único.

¿De qué trata? Sigue a Mob, un estudiante con poderes psíquicos inmensos que solo quiere vivir una vida normal.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

5. ″Yû Yû Hakusho" (1992-1995)

Cierro la lista con un clásico de los 90’s, el cual explora géneros como la acción, las aventuras, la comedia, el drama y la fantasía.

El anime "Yû Yû Hakusho" es conocido en español como "Los guerreros del más allá" (Foto: Pierrot)

¿De qué trata? Se centra en Yusuke Urameshi, un delincuente juvenil que muere salvando a un niño y recibe una segunda oportunidad como “Detective Espiritual”.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

