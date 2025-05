Hay noticias que te llegan directo al corazón o genera cierta ternura, como cuando se confirmó que Adamari López se trae entre manos. No solo vuelve a la tele con uno de esos proyectos que tienen su sello, sino que esta vez lo hará acompañada de una persona muy especial para ella. Una pista: no es una colega ni una amiga... es alguien mucho más cercano: su hija Alaïa de tan solo 10 años.

La noticia se dio en Nueva York, durante uno de esos eventos donde Univision presenta todo lo que viene para la próxima temporada. Y claro, ahí estaba Adamari, radiante como siempre, caminando por la alfombra junto a otras figuras como Clarissa Molina y Alejandra Espinoza. Todo parecía normal hasta que soltó el anuncio que, honestamente, dejó una sonrisa a más de uno.

Adamari López es una de las conductoras latinas más queridas en Estados Unidos (Foto: Adamari López / Facebook) ×

“¿QUIÉN CAERÁ?” REGRESA… PERO NO LLEGA SOLO

Adamari confirmó que habrá una tercera temporada de “¿Quién caerá?”, ese programa de concursos que muchos ya conocemos y que se graba en Uruguay. Ella estaba feliz, se le notaba en cada palabra. Dijo algo así como que estaba emocionadísima por todo lo que habían vivido en Nueva York y que la noticia la tenía con el corazón a mil.

Pero eso no fue lo único. De hecho, lo mejor vino después… Sí, le diste al clavo: ahora viene una versión para niños del programa, y Adamari no estará sola. La gran sorpresa es que su hija Alaïa, de 10 años, será su copresentadora. Y no te imaginas la emoción con la que lo contó.

“Ahora también hay una nueva versión que me llena el corazón y el alma de alegría porque en el programa estará Alaïa, mi hija”, dijo. Y se le notaba en la voz esa mezcla de nervios, orgullo y ternura que solo una mamá puede sentir en un momento así.

Lo más bonito de todo esto es que será la primera vez que madre e hija trabajen juntas en televisión. Alaïa va a tener un papel muy especial dentro del programa: estará del otro lado, esperando a los niños que no logren responder bien las preguntas para conversar con ellos.

“Si no me contestan correctamente, se van a caer, y Alaïa los va a estar esperando para platicar con ellos”, explicó Adamari, súper entusiasmada con esta nueva dinámica.

Adamari Lopéz y su hija acostumbran tomarse fotos en cada celebración del año (Foto: Alaïa / Instagram) ×

¿CUÁNDO SE GRABARÁ EL PROGRAMA?

Para quienes hemos seguido la carrera de Adamari, sabemos lo importante que es Alaïa en su vida. Han crecido juntas, han enfrentado de todo, y ahora compartir un proyecto así es como el broche de oro. Más allá del entretenimiento, esto es una experiencia que seguramente ambas van a atesorar para siempre.

Las grabaciones, según contaron, comenzarán muy pronto en Uruguay, al igual que con la versión original del programa. Todavía no hay una fecha exacta de estreno, pero seguro no va a tardar mucho en llegar a la pantalla de Univision.