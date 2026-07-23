Leerit, un aspirante a músico de rock independiente que debido a su desinterés por sus estudios es enviado a una de las escuelas secundarias más prestigiosas del país, y Putter, un estudiante aplicado y con un excelente rendimiento académico, son los protagonistas de “Alerta: ¿amistad o amor?” (“Class Crush Crisis” en inglés), serie tailandesa de Netflix que se centra en los sentimientos que surgen entre estos personajes después de su convivencia. ¿Quieres conocer más detalles de esta nueva producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, reparto y otros datos relevantes.

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Este drama romántico basado en la novela tailandesa “Phuean Sanit Rawang Khit Mai Sue” escrita por la popular autora JittiRain profundiza en los desafíos de la adaptación escolar, el choque cultural dentro del aula y un dilema autoimpuesto sobre el amor.

“Alerta: ¿amistad o amor?”, dirigida por Natthaphong Wongkaweepairod y protagonizada por Aeiyapol Lekpittaya (Yujeen) y Yannawat Intarapaen (Yugene), se emitirá semanalmente a partir del 24 de julio de 2026 en One 31, OneD en Tailandia. Mientras que Netflix se encargará de la distribución a nivel internacional.

Yannawat Intarapaen (Yugene) interpreta a Putter y Aeiyapol Lekpittaya (Yujeen) interpreta a Lee-ith en la serie tailandesa "Alerta: ¿amistad o amor?” (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ALERTA: AMISTAD O AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Class Crush Crisis”, “tras su transferencia a una prestigiosa escuela, el aspirante a estrella del rock Leerit jura evitar los romances, hasta que su nuevo compañero de cuarto lo pone en otra sintonía.”

Por lo visto en el tráiler, al llegar a una escuela que por primera vez recibe estudiantes varones, Lee-ith se promete a sí mismo no enamorarse para evitar que el romance interfiera con sus planes de convertirse en músico de rock. No obstante, la aparición de Putter, compañero con el que debe compartir habitación en la residencia estudiantil, altera su vida.

Al principio, ambos protagonistas tienen diferencias debido a que uno es disciplinado y el otro tiene un estilo libre. Pero poco a poco esa tensión se transforma en una fuerte complicidad.

¿CÓMO VER “ALERTA: AMISTAD O AMOR”?

“Alerta: ¿amistad o amor?” se estrenará el viernes 24 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “CLASS CRUSH CRISIS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ALERTA: ¿AMISTAD O AMOR?”

Aeiyapol Lekpittaya (Yujeen) como Lee Itthadol Punyawat

Yannawat Intarapaen (Yugene) como Putter

Teerawate Suparwong

Teerapong Suparwong

Chavid Pevec

Supanut Satpan

Busaya Wanna

Premsinee Ratanasopa

Chanokwanun Rakcheep

Penpetch Benyaku

Aeiyapol Lekpittaya (Yujeen) es el encargado de dar vida a Lee-ith en la serie tailandesa "Alerta: ¿amistad o amor?” (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “ALERTA: AMISTAD O AMOR”?

La primera temporada de “Alerta: ¿amistad o amor?”, producida por Change2561, tiene ocho episodios.

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